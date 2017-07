Confirman muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park

Mike Shinoda confirmó el suicidio de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park.

A través de su cuenta de Twitter, su compañero de banda se dijo dolido por la noticia.

“En shock y con el corazón roto, pero es verdad. Un comunicado oficial se lanzará pronto en cuanto lo tengamos”, tuiteó.

De acuerdo a TMZ, el cantante quien se casó en dos ocasiones y tuvo seis hijos, apareció ahorcado en una residencia de Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles, poco antes de las 9 de la mañana.

El cantante tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abusos por parte de un adulto cuando era niño.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.