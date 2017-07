Buscan a joven que salió a trabajar y no regresó

EL SIGLO DE TORREóN

Autoridades y familia buscan a joven de 19 años desaparecida en Gómez Palacio; la última vez que la vieron fue la tarde del lunes que salió de su hogar.

La joven es Amira Amaranta Acosta Casillas, de 19 años, con domicilio en el sector Centro de Gómez.

Fueron los padres de la joven quienes acudieron la mañana del martes a la Vicefiscalía de Lerdo, para interponer la denuncia de desaparición de su hija, luego de que no regresara la noche del lunes a casa, como con regularidad lo hacía luego de concluir sus labores.

Detallaron que Amaranta salió con rumbo a su trabajo, y no regresó por lo que intentaron tener comunicación con ella por medio de mensajes de texto y llamadas, logrando que les respondiera un mensaje, sin embargo aseguran que no fue ella quien les contestó por lo que no descartan la posibilidad de que alguien más tomó su celular.

Amaranta es una joven delgada, con cabello largo y castaño, de ojos grandes y labios delgados, de 19 años de edad y de 1.56 de estatura.

El padre de la joven aseguró que para su localización se han apoyado con diversas asociaciones de búsqueda de personas desaparecidas y que las autoridades no le han dado información sobre los avances de la investigación. Para cualquier información se pueden comunicar al número celular 0448711-76-19-97.

