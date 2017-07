Desiste PRI de acreditar gastos

EL áRBITRO ELECTORAL ABRIó UN PROCEDIMIENTO OFICIOSO PARA HACER UNA REVISIóN DETALLADA DEL CASO

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que tuvo 24 horas para hacerlo, el PRI en Coahuila ya no entregó nueva documentación que acredite que no pagó a sus representantes de casilla en esa entidad, informó el consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, sin embargo niega que no haya acreditado ese gasto y cuestionó fuertemente el proceder del INE en este caso.

Andrade agregó que aunque faltan ajustes que probablemente irán a la alza, el rebase del tope de gastos del candidato del PRI, Miguel Riquelme, ya es definitivo, aunque aún no se define por cuánto.

El lunes, el Consejo General aprobó que si bien hubo rebase de gastos en la elección por la Gubernatura de Coahuila, por el momento no se debía contabilizar el pago que hicieron los partidos a sus representantes de casilla durante la jornada electoral del 4 de junio. El árbitro electoral abrió un procedimiento oficioso para hacer una revisión detallada del caso, cuya resolución será presentada a más tardar en agosto, por lo que dio un plazo de 24 horas para que los partidos presentaran toda la información que demostrara que no realizaron dichos pagos.

El consejero Andrade señaló que aunque no han recibido datos de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre cuánta documentación recibieron de los partidos, se tiene constancia de que, en el caso de Coahuila, el PRI ya no entregó nueva información. Esto significa que la cifra de gastos de Riquelme probablemente todavía irá a la alza.

"Es muy importante señalar que en el caso de Coahuila ya no se recibieron nuevos formatos por parte de la coalición de Coahuila Seguro (Riquelme), es decir, ese tema de Coahuila no impacta para la baja el rebase de tope de gastos de campaña con el procedimiento oficioso, en todo caso podría quedar más si es que faltaron algunos formatos por entregar, pero ya no afecta a la baja", explicó.

Anoche en un comunicado, el PRI aseguró que no aportó más formatos porque era innecesario, ya que cumplieron con este requisito en tiempo y forma.

Comentan que en el dictamen aprobado el 6 de julio del año en curso por la Comisión de Fiscalización que se les pasó, el PRI tenía un faltante de sólo 5 formatos pero luego en la modificación del dictamen, sin previa audiencia, se nos imputó la cantidad de 1439.

Por ello "el procedimiento oficioso desvirtuará la imputación de este presunto gasto no reportado, si la autoridad pretende configurar indebidamente alguna presunta omisión en reportar ese gasto".

El PRI dice demostrará como el INE violó su propio reglamento para pretender imputar un gasto no reportado por ese concepto.

Para reforzar la petición de nulidad de los comicios de Gobernador de Coahuila, el PAN impugnará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral federal por un rebase de gasto de 89 millones del priista Miguel Riquelme, que el INE desestimó.

El abogado del blanquiazul, Eduardo Aguilar, dijo que tienen acreditado un rebase superior a lo que se ha dado cuenta.

"Por lo menos tenemos comprobados 89 millones de pesos que no quiso estudiar el INE y vamos a impugnarlo ante los tribunales", explicó. Además de es recurso, detalló Aguilar, su partido pugnará en el Trife que se compruebe el rebase de 7.86 por ciento que la semana el Consejo General del INE detectó a Riquelme.

"Lo que tenemos que hacer en tribunales es comprobar lo que las autoridades ya han dicho en varios dictámenes y en la resolución que aprobó el Consejo General, que es un gasto excesivo del PRI.

"Tenemos que buscar que en tribunales constaten los hechos. El PAN no hará otra cosa más que defender la verdad: un gasto excesivo", subrayó.

El PRI de Coahuila ya no entregó nueva documentación para acreditar que no pagó a sus representantes de casilla en los comicios del pasado 4 de junio en la entidad, informó el consejero Enrique Andrade. El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE dijo que el rebase de Riquelme es irreversible, pero aún falta hacer ajustes que irían a la alza.

"Ya no se recibieron nuevos formatos por parte de la coalición de Coahuila Seguro. No impacta a la baja el rebase de tope de gastos. En todo caso, podría ser más, si es que faltaron formatos por entregar", explicó. "Hubo rebase de 7.8 por ciento en el caso de la coalición que encabezó el PRI, y de 4.56 por ciento en el caso de la coalición que encabezó el PAN.

"Eso ya no se modificará a la baja, se podría modificar hacia arriba", comentó.

Se defienden. El PRI criticó y exhortó a los consejeros del INE a conducirse bajo los principios de objetividad e imparcialidad.

