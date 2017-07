Mostrará la vida nocturna

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Después de haber posado para una reconocida revista para caballeros, Celia Lora se prepara para dar paso a su siguiente proyecto, un reality al lado de sus padres Alex y Celia Lora, pero aseguró, nada tendrá que ver con su dinámica como familia.

"Eso no nos interesa, además es muy complicado porque realmente nuestras vidas no son de estar metidos en nuestra casa, mis papás tienen mucho trabajo y eso no funcionaría absolutamente. Nos emocionó mucho hacer algo completamente positivo, algo que tenga otro mensaje que estamos peleando o cualquier estupidez que pudiéramos enseñar".

"Traveleando con los Lora" es el título tentativo de este seriado donde su padre hablará de la música, la cultura y el contexto político del lugar, su madre de las costumbres y tradiciones de las mejores zonas para hacer turismo y ella de la vida nocturna. "Va a ser una cosa totalmente lúdica, para que la gente tenga ganas de venir y no se quede con lo que venden en las noticias".

Por el momento tienen planeado hacer 10 capítulos, el primero ya fue grabado en la Ciudad de México y será presentado como piloto para tres medios: Fox, Netflix y Blim, esperando llegar a un acuerdo con alguno de ellos para su transmisión.

Este proyecto va a la perfección con una de las pasiones más grande que tiene Celia, el recorrer el mundo. "Es lo que más me gusta, no me llenan más las cosas materiales como viajar, aprendes muchas cosas tanto del lugar como de la gente".

Entre las cosas que ha descubierto al recorrer el mundo, es su pasión por la cultura de Israel, tierra que ha visitado en 11 ocasiones y en su viaje del año pasado tomó un curso intensivo de hebreo para hablarlo fluidamente. "Es un idioma que me gusta mucho, la primera vez que fui fue en 2011 y me gustó mucho la religión y el lugar".

Siguiendo su filosofía de vida, Celia se embarcará en un paseo por Europa que durará tres meses, y esto sucederá en cuanto termine la promoción de la edición de julio de Playboy, donde ella aparece en la portada y páginas centrales por tercera vez.

"Me gusta mucho como me veo, nada que ver con la (portada) anterior siento que soy otra persona, comenzando porque subí de peso".

El sentirse mejor que nunca fue la razón por la que decidió estar en Playboy, y considera que esa actitud se refleja en la fotos, por lo cual ya están planeando una cuarta aparición para el 2018.

A pesar de estar ya en los 33, Celia no le intimida el paso del tiempo. "Pasan los años y cada vez me veo mejor. Nunca tuve prisa por crecer, ni estuve preocupada por cuántos años tengo, al contrario, estoy contenta viviendo esta época, sin aferrarme a los 20, sin hijos, gozando mucho mi vida".

Lo que no sabías de Celia Te compartimos datos que quizá desconocías de la hija de 'El tri': Te compartimos datos que quizá desconocías de la hija de 'El tri': ⇒ De los 21 tatuajes que tenía en su cuerpo, han desaparecido cuatro, entre ellos la firma de Ricky Martin y el escudo nacional. ⇒ Para este número de Playboy su padre Alex Lora la entrevistó y aseguró que no fue difícil, porque tienen una relación muy abierta con él. ⇒ Ha visitado en 11 ocasiones Israel. ⇒ El dinero que gana prefiere invertirlo en viajes, ahora está a punto de embarcarse uno a Europa que durará tres meses. ⇒ No está interesada en el amor, porque considera que está muy bien soltera.

Reality. Celia informó que junto con sus padres, prepara el programa Traveleando con los Lora.

