Disfruta escenas de acción

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Hacer una serie futurista, interpretando a una policía con varias escenas de acción en set, lastimó físicamente a Martha Higareda.

La tabasqueña lo recuerda de buen humor, quedando la lesión sólo en el anecdotario de la actriz.

"En una escena me lastimé el cuello, usé collarín, pero lo disfruté muchísimo, o sea, no me lastimé gravemente gracias a Dios", dice.

"La acabamos de terminar de filmar y se va a estrenar por ahí de febrero o marzo del año que viene, es muy grande la serie", abunda.

Desde septiembre del año pasado y hasta hace unos días, Martha vivió en Vancouver, Canadá, donde estaban los set de Altered carbón para la plataforma digital Netflix, dirigida por Miguel Sapochnik (Game of Thrones), la producción está basada en la novela homónima de ciencia ficción, de Richard K. Morgan.

Publicada en 2002 se sitúa en un tiempo donde la mente humana puede ser almacenada digitalmente y descarga en un nuevo cuerpo, sin importar raza o religión.

Sigue a un ex guerrero de élite que es enviado a Bay City (anteriormente San Francisco) en un medio desconocido y lleno de tecnología.

En el reparto se encuentran, entre otros, Joel Kinnaman (Robocop), Chris Conner (American crime story) y Kristin Lehman (Rogue).

Reflexiona sobre la donación de órganos

Martha llegó el lunes a la Ciudad de México para promover esta semana el estreno de Vive por mí, cinta sobre la donación de órganos.

En el largometraje que se estrena este jueves en cerca de 200 salas nacionales, encarna a una joven que espera trasplante de riñón.

"Lo que pasa en mi familia y mi situación me llevan a tomar decisiones extremas", comenta Higareda, quien comparte créditos con Tiaré Scanda.

La actriz en Amar te duele y Te presento a Laura señala que en octubre y como parte de un compromiso social con el tema, se realizará una carrera deportiva cuya recaudación será entregada para personas que se encuentran en proceso de recuperación.

"Mucha gente (que quiere donar) se pregunta qué va a pasar con su cuerpo, que si llegan sin brazos o piernas y lo que pasa es que cuando donas, tu cuerpo se ve completo, ese es un tabú o miedo que debe quitarse", considera.

Vivepormi.com, es el sitio donde los interesados en esta carrera podrán inscribirse.

Este año espera el estreno, también, de Deadtectives, cinta de horror y humor negro, con fantasmas, al lado de José María de Tavira.

En secuelas y remakes

En las siguientes semanas Martha se enfocará en el rodaje de la secuela de No manches Frida, al lado de Omar Chaparro y el rodaje y de Todas caen, comedia de la que aún se reserva detalles.

La primera se ubicará tiempo después de la anterior entrega, que en cines nacionales contabilizó más de cuatro millones de espectadores.

El último trimestre es el programado en su agenda.

"Es meterse a ese personaje que dio muchas cosas, está padre", indica.

Y por ahora, aclara, no está en el panorama remake de "Cásese quien pueda", pese a que de Italia hubo interés hace un tiempo.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...