Verdades y Rumores

El Instituto Nacional Electoral se ha convertido en un maestro del suspenso. Luego de que el viernes pasado, los consejeros del INE decidieron tomar un receso para revisar los nuevos criterios en la auditoría de gastos de campaña de Coahuila, el lunes otorgó al PRI y al PAN un plazo de 24 horas para demostrar que no rebasaron los topes asignados a los partidos, así como para entregar la documentación con la cual puedan comprobar que no pagaron a los representantes de casilla el día de la elección. A pesar de que en estos días será la entrega de los documentos faltantes, el INE ya advirtió que la revisión completa de los gastos se votará hasta agosto porque el viernes inicia el período vacacional del organismo.

Sin embargo, cuentan nuestros subagentes que con esta disposición del instituto, por la que iniciará un procedimiento oficioso, existe la posibilidad de que se establezca que no hubo rebase en los topes de campaña, lo que confirmaría la validez de la elección. Algunos malpensados dicen que independientemente de lo que resuelva el INE, lo que preocupa a los priistas es la impugnación que presentó el candidato independiente Javier Guerrero porque señalan que está bien sustentada y sobre todo, porque como exintegrante del tricolor conoce la forma en que opera la bien aceitada maquinaria priista. En fin, aún falta tiempo y paciencia para el desenlace, al menos de la primera parte que corresponde al INE, ya vendrá el capítulo del Tribunal Electoral.

***

El Paseo Morelos sigue causando polémica. El punto de discusión es la peatonización a medias que según un grupo de comerciantes ha causado bajas ventas. Argumentan que los posibles clientes no visitan esta avenida durante el día por lo complicado que resulta encontrar estacionamiento. Ellos piden que se abra la circulación de los dos carriles en las horas laborales y que cierre por la noche, cuando cobran vida los bares y cantinas disfrazadas de restaurantes. La petición, apenas dada a conocer por los interesados, fue desechada por las autoridades municipales. El alcalde interino Jorge Luis Morán dijo que ya se atendieron diversas solicitudes de los comerciantes establecidos, pero que sobre ésa en particular no hay marcha atrás, pues lo que cuenta es que la medida ha funcionado porque la gente visita el Paseo (sólo por la noche, le faltó especificar). Pero que no se diga que don Jorge no presta atención a los reclamos, ayer mismo presentó una solución alternativa: abrir espacios para estacionamiento en batería sobre la avenida Matamoros desde la calle González Ortega hasta la Zaragoza. Anunció que esta semana se marcará el área para los vehículos y de esta manera se atenuará la problemática que aflige a los comerciantes de la Morelos. Sin embargo, nuestros subagentes disfrazados de palmeras con amarrillamiento letal, señalan que el verdadero interés es beneficiar a los funcionarios antreros que tienen sus negocios en la avenida Matamoros. Por cierto, ya pasó un año desde que el aún gobernador electo de Coahuila y exalcalde de Torreón, Miguel Riquelme, anunció el proyecto del Paseo Matamoros, un nuevo circuito semipeatonal, que sería complemento del Paseo Morelos y aún ni sus luces de que inicie.

***

Mucho ruido y pocas nueces en la Feria Nacional Gómez Palacio. En su presentación, hace meses, se prometió el gran regreso de la fiesta gomezpalatina, en especial por la programación de los espectáculos de talla internacional en el palenque, que incluye a J. Balvin, Yuridia, Alejandro Fernández, Miguel Bosé, entre otros. Cuentan nuestros subagentes disfrazados de butacas vacías que la Expo no ha salido como esperaban los organizadores, que han tenido que viajar a la capital del estado para promocionar la cartelera y a ver si de esta manera llenan el recinto. Una de las principales críticas que ha recibido la Feria son los elevados precios para los conciertos, por ejemplo, el más económico para el reggeatonero de moda alcanza los siete salarios mínimos. Este es uno de los conciertos que se prevé abarroten el lugar porque para los anteriores se ha requerido una ayuda extra para atraer al público. Primero fue el caso de Los Ángeles Azules, que se presentó el viernes 7 de julio, pero un día después deleitó a su público de manera gratuita en la Plaza Mayor. Entonces, como los organizadores vieron que la gente no iba a pagar, siguieron el ejemplo de los vecinos y anunciaron que para el área de las gradas no cobrarían la entrada al show. Luego fue el caso de El Potrillo, que tuvo dos fechas asignadas, el 14 y 15 de julio, con precios que bien se podrían igualar al costo de un boleto para ver al legendario Paul McCartney o el equivalente de un mes de sueldo promedio. Sin embargo, unos días antes de la presentación, la encargada de Relaciones Públicas del Palenque anunció que como una muestra de sensibilidad del empresario, no en una "acción desesperada", como recalcó, se aplicaría la promoción de dos por uno en los boletos de grada general que se vendieran en la taquilla de la Feria. Esto provocó la molestia de los fans que compraron su entrada con anteleación y a través del servicio por Internet ya que ellos pagaron la tarifa completa. Por si fuera poco, debido a que ni así se vio repleto el palenque, hubo algunos afortunados de gradas que bajaron a las zonas oro y plata con el permiso de los organizadores para que se viera bola. Las promociones de dos por uno se han extendido para los próximos conciertos con el fin de agradecer la preferencia de los gomezpalatino, no vaya usted a creer que es porque no han tenido éxito en la convocatoria.

***

Pues es bien sabido que nada genera más delincuencia que la impunidad, la misma en la que parecen nadar de muertito algunos personajes de quienes mucho se ha dicho durante años y hasta ahora ninguna autoridad, incluido el nuevo gobierno de alternancia de José Rosas Aispuro, ha hecho que paguen o al menos expliquen las anomalías que se les atribuyen. Este es el caso de la comisariada del ejido Lerdo Oralia Guerrero y el extitular del Registro Público de la Propiedad, Manuel Montellano, a quienes se les debe gran parte del tremendo desorden en materia de propiedades y terrenos vendidos, expropiados y peleados en Lerdo, según dicen. Uno de esos desórdenes es el pago de varios millones de pesos realizado por el Estado de Durango en tiempos del exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, a un agiotista (con numerosas denuncias en su haber en municipios de La Laguna, como Torreón, por diversos delitos) por la venta de dos propiedades de 6 mil 500 metros cuadrados con mucha ayuda de las dos exautoridades mencionadas. Resulta difícil de creer que nadie de la pasada administración estatal se dio cuenta. La familia afectada responsabiliza a las autoridades mencionadas, al extitular de Secope en La Laguna y al exdirector de Obras Públicas en Lerdo, Arturo Rodríguez de León, quien anduvo supervisando esos trabajos y haciendo labor de convencimiento para que la gente vendiera sus propiedades al Estado para ampliar el periférico como quería Don Ismael. Cuentan que don Arturo está tan preocupado por haber aparecido en la enorme lona que se colocó hace días sobre el periférico de Lerdo con el letrero de "Fraude" en relación a este caso, que se entretiene con los pormenores de una quinta que construye en el ejido Álvaro Obregón, de Lerdo. El asunto se torna más complicado cuando se sabe que los documentos originales que prueban que estos terrenos son propiedad de la familia afectada se encuentran en las manos, nada menos, que de la contralora estatal Rosario Castro Lozano. A ver en qué termina todo esto.







Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...