La red les da el éxito

CIUDAD DE MÉXICO.-

Diversos actores han aumentado sus seguidores gracias a su protagónico en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La fama no se las dio el cine ni la televisión sino Internet.

En los últimos años, varios actores han acaparado titulares y conseguido miles de fanáticos gracias a sus protagónicos en series proyectadas en la plataforma de Netflix.

Su vida cambió de la noche a la mañana y cuando menos imaginaron ya contaban con miles de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram, algunos de ellos son Dylan Minnette, Katherine Langford, Taylor Schilling, Krysten Ritter, Charlie Coxx y Wagner Moura entre otros.

DYLAN MINNETTE

El joven actor Dylan Minnette ha hecho varias series y películas, sin embargo, el papel que lo catapultó al éxito ha sido el de "Clay Jensen" en el programa 13 Reasons Why. Se trata de un chico atormentado por los audios unos cassettes en los que "Hanna" (Katherine Langford) explica por qué se suicidó.

TAYLOR SCHILLING

Premios, reconocimientos y bastante popularidad han llegado a la vida de la actriz Taylor Schilling debido a su personaje de "Piper Chapman", quien relata en la serie Orange is the New Black cómo fue su estadía un tiempo en una prisión.

CHARLIE COX

Al igual que a Ritter, un superhéroe le ha otorgado fama al actor Charlie Cox. El nacido en Londres, Inglaterra encarna al paladín de Marvel, "Daredevil", en la serie homónima y en la próxima a estrenarse, The Defenders.

KATHERINE LANGFORD

Con tan sólo 21 años de edad, la actriz Katherine Langford se ha vuelto muy popular por meterse en la piel de "Hanna Baker", la atormentada chica de 13 Reasons Why que decide quitarse la vida ante el bullyng al que era sometida por sus compañeros de la escuela. Ella explica en unos cassettes los motivos que la orillaron a tal decisión.

KRYSTEN RITTER

Tras haber figurado en filmes como Locura de amor en Las Vegas, la actriz Krysten Ritter adquirió habilidades sobrehumanas a través del personaje de Marvel, "Jessica Jones", en la serie del mismo nombre. Ahora se le verá en el mismo rol en el programa The Defenders.

WAGNER MOURA

Narcos es una de las series más vistas de Netflix. Su protagonista Wagner Moura, en el rol de Pablo Escobar, ha tenido un gran impacto en Latinoamérica y Estados Unidos. Aparte de actor, el brasileño también es cantante.

Otros casos

Más actores que han reunido miles de seguidores en Internet:

Willa Fitzgerald (Scream).

Christian Navarro (13 Reasons Why).

Finn Wolfhard (Stranger Things).

Samuel Barnett (Dirk Gently's Holistic Detective Agency).







Etiquetas: netflix

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...