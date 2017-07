Game of Thrones registra nuevo récord

LOS ÁNGELES, EU.-

LOS ÁNGELES, EU







COMENTAR

El estreno de la séptima temporada de Game of Thrones la pasada noche del domingo registró un nuevo récord de audiencia para la cadena HBO, con 10.1 millones de espectadores en EE.UU., informó la edición digital de Variety.

Esa cifra supone un aumento de 27 % respecto al debut de la sexta temporada en abril del año pasado.

En total, el capítulo del domingo, titulado Dragonstone, reunió a 16.1 millones de espectadores si se tienen en cuenta las reproducciones por Internet.

Además, el estreno de la séptima temporada fue el capítulo con mayor actividad en Twitter de la historia, con 2.4 millones de tuits publicados durante la emisión del capítulo.

Los momentos más twitteados de la noche fueron: "Disfrazada de Walder Frey", "Arya Stark envenena al resto de la familia Frey durante la escena de apertura"; "Ed Sheeran tiene un cameo"; "Las tierras de Daenerys" y "Tyrion en Dragonstone", en la última escena del episodio.

Los personajes más mencionados de fueron, en primer lugar "Arya Stark", seguida de "Daenerys Targaryen", "Sansa Stark", "Cersei Lannister" y "Jon Snow".

La aparición del cantante Ed Sheeran se llevó gran parte del protagonismo, con 7 % de los tuits dirigidos a sus escenas.

The Winds of Winter, el capítulo final de la sexta temporada de Game of Thrones, reunió a 8.9 millones de espectadores, que suponía para entonces un récord para la serie estrella de HBO.

Según el canal, la audiencia global del último capítulo de la sexta temporada, que combina las emisiones originales, las grabadas, las repeticiones, las emisiones bajo demanda y las emisiones por Internet a través de HBO Go y HBO Now, fue de más de 23 millones de espectadores.

Estos datos confirmaban a la serie como la más vista de la televisión por cable únicamente por detrás de The Walking Dead, de la cadena AMC.

La progresión de la serie no deja lugar a dudas, ya que su estreno en 2011 reunió a 2.2 millones de espectadores y ese número ha ido creciendo progresivamente situando el listón más alto con cada final de temporada (3 millones en 2011, 4 millones en 2012, 5 millones en 2013, 6 millones en 2014, 8 millones en 2015 y 8.9 millones en 2016).

10.1

De espectadores recaudó el estreno de la nueva temporada.

Ap

Participación. En la imagen aparece el cantante Ed Sheeran junto a Maisie Williams, en una de las escenas de la nueva temporada.

Etiquetas: Game of Thrones

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...