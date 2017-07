Deben mostrar partidos sus gastos

EL PROCESO OFICIOSO APROBADO AYER TIENE EL PROPóSITO DE VERIFICAR LA VALIDEZ DE LOS COMPROBANTES

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó abrir un proceso oficioso para desahogar la comprobación de gastos de los partidos por pago a representantes de casilla, como consecuencia de una posible "falta de procedimiento" de la Unidad de Fiscalización.

Luego de una larga discusión respecto de la confusión que originó el reporte de los pagos a los representantes de partidos en casilla, el Consejo General del INE resolvió abrir un plazo de 24 horas para que los partidos presenten todos los comprobantes de representación general o de casilla (CRGC).

Esto, a partir de un oficio que envió la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a todos los partidos, en los que instruyó un procedimiento que los partidos acusaron ayer como contrario a la norma o confuso.

El PAN, por su parte, se manifestó en contra de este procedimiento oficioso al considerar que pasaba por encima del reglamento de fiscalización del INE.

El proceso oficioso aprobado ayer por unanimidad del Consejo General del INE tiene el propósito de verificar la validez de los comprobantes y determinar los gastos que no fueron reportados a la autoridad electoral.

Para ello, la Secretaría Ejecutiva del INE, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realizará los cruces de los formatos (CRGC) con las bases de datos del Sistema de Registro de Representantes, y del Sistema de Información sobre la Jornada Electoral (SIJE).

Sin embargo, los partidos no podrán aportar información nueva, sino sólo los formatos que no pudieron entregar en su momento a la Unidad de Fiscalización del INE.

"No se debe recibir nueva probanza", consideró el consejero Enrique Andrade, presidente del Consejo de Fiscalización, quien propuso el proceso oficioso desde el pasado viernes, al considerar que no había completa claridad en el tema de los pagos a representantes de casilla.

En el mismo sentido se expresó la consejera Pamela San Martín, al aclarar que la revisión "no significa abrir una oportunidad a que se generen pruebas nuevas, porque ya nosotros contamos con constancias anteriores, con información anterior, y tenemos las bases para poder confrontar la información que se presente".

Frente a las reservas que expresaron representantes de partidos sobre la posibilidad de que pudieran presentarse "pruebas fabricadas", el consejero Ciro Murayama advirtió que habrá sanción para quienes presenten pruebas falsas".

También les adelantó que los nuevos gastos identificados deberán sumarse a los montos erogados por los contendientes para efectos de determinar un posible rebase de topes de gasto de campañas.

Al reiniciar ayer la sesión extraordinaria, Andrade insistió en la propuesta al considerar que no estaba claro a cuántos representantes de casilla le habían o no pagado los partidos y que estos no tuvieron la debida oportunidad de defensa.

Explicó que mediante este procedimiento, se determinará qué elementos se tenían al momento de realizar los dictámenes, cuántos representantes habían recibido alguna cantidad por su labor, escuchar la defensa de los partidos y determinar el costo que se tendría que impactar en los gastos de campaña, así como en las sanciones por la no presentación de los mismos.

Este procedimiento oficioso deberá concluir a más tardar en agosto. Una vez detectado el gasto ejercido y el no reportado por los partidos en su representación de casillas, éstos tendrán que sumarse a los gastos de las campañas previo a la calificación de la elección.

Aunque los consejeros coincidieron en que los partidos tuvieron claridad de los formatos y la metodología para reportar el pago a representantes de casilla, al apoyar la propuesta de abrir un proceso oficioso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, admitió: "Estamos subsanando una falta del INE". Aclaró que este procedimiento "no es lo óptimo, pero es lo mejor".

Aunque el resultado de este proceso oficioso impactaría en la suma de gastos de los partidos, fuentes del INE advirtieron que este procedimiento no afectaría el monto al punto de revertir el dictamen que identificó que el PRI rebasó el tope de campaña en Coahuila.

El mismo presidente del Consejo de Fiscalización, Enrique Andrade, aclaró que el engrose integrado al dictamen este fin de semana, y que obligó a suspender la sesión extraordinaria del INE, no significa una baja sustancial de los montos.

"Es un porcentaje que reduce más o menos a la mitad el costo que traen cada uno de los representantes", dijo.

En el caso de Coahuila, el pago a representantes de casilla estaba tasado en 1,350 pesos y se redujo a 867 pesos.

Andrade aclaró que, aun aceptándose el procedimiento oficioso, en Coahuila "de todos modos habría rebase de topes de gastos".

Muestra PRI inconformidad

El representante del PRI ante el INE, el legislador Jorge Carlos Ramírez, expresó su inconformidad al considerar que, mientras el caso del PAN se enviaba a procedimiento oficioso, al PRI le cargaban 600 mil pesos más.

A propuesta de la consejera Paloma San Martín, al PRI también se sumaron gastos de alimentación y hospedaje de su candidato a la gubernatura y hubo cambios en la valuación de spots, corrección de gastos por espectaculares duplicados y sanciones para proveedores que no atendieron requerimientos del INE.

También hubo cambios en el prorrateo de propaganda, que obligó a la reclasificación de gasto, lo que impactara también en la suma de gastos del PRI, pues la fiscalización del INE encontró que este partido dividió los gastos de la elección del candidato a gobernador entre candidatos a otros puestos de elección popular.

Los consejeros dividieron su voto en todos los temas y hubo quienes expresaron su inconformidad y sorpresa por los criterios aplicados para reevaluar gastos que elevaron los montos.

Detenido. Los partidos tendrán un plazo para hacer aclaraciones, pero el Consejo General salen de vacaciones el viernes próximo.

