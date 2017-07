Detecta SEP 44 mil 'aviadores' en nómina

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que fueron detectadas 44 mil 76 plazas magisteriales que eran ocupadas por "aviadores" o presentaban diversas irregularidades.

En la reunión que sostuvo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), detalló que las anomalías se detectaron al concluir con la auditoria a la nómina magisterial.

"Hoy les podemos anunciar no solamente que hicimos esta auditoría y detectamos estas 44 mil 76 plazas, sino que hoy podemos decir que la mayoría de esas plazas ya regresaron a las escuelas o estamos en proceso de que regresen a las escuelas", destacó.

Nuño señaló que el daño al erario por estas plazas que eran ocupadas por maestros "fantasma" de educación básica asciende a alrededor de 5 mil millones de pesos anuales.

"Con esto estamos poniendo fin a décadas de falta de transparencia y de malos manejos de la nómina educativa y el avance es gigantesco", enfatizó.

Detalló que de las poco más de 44 mil plazas irregulares, 14 mil 900 eran ocupadas por maestros, pero que estaban realizando funciones administrativas, mismos que ya han regresado a las escuelas; otras 17 mil 262 tenían alguna licencia o comisión con goce de sueldo, aun y cuando por ley no deben tener derecho a ello, mientras que mil 361 plazas eran ocupadas por maestros que ya no estaban trabajando, por lo que han sido dados de baja del sistema y éstas serán puestas a concurso.

Otras 10 mil 533 no fueron localizadas; en estos casos, advirtió el secretario, "se va a dar un mes y medio de gracia por si hay alguna incidencia -y hay maestros que están en esta condición, pero que son maestros que sí están frente a un grupo- y simplemente con que se presenten y demuestren que sí son maestros frente a un grupo, de inmediato se reactivará el pago y no tendrán ningún problema. Quienes no se presenten este mes y medio o no puedan acreditar que son maestros, esas plazas también pasarán a un acervo y las pondremos a concurso".

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento -sede del Gobierno de la Ciudad de México-, Nuño Mayer precisó que para realizar esta depuración primero fue necesario hacer un censo del número de escuelas y maestros que se tienen en el país.

El universal

Trabajo. Aurelio Nuño y Miguel Ángel Mancera, encabezaron la reunión entre la Conago y la SEP.

