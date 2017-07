Buscan reducir tarifas en la supercarretera

AISPURO DIJO QUE REPARACIONES LLEVARáN DOS MESES MáS

El siglo de durango

Al reconocer que el incremento en el peaje por transitar la supercarretera Durango-Mazatlán impacta en la afluencia de turistas, el gobernador José Rosas Aispuro Torres, informó que se está en pláticas con autoridades del orden federal para que se reconsidere.

Dijo que es un tema que se está viendo "en el más alto nivel" con el Secretario de Hacienda, quien tiene la facultad de autorizar los incrementos en las tarifas de peaje de las autopistas, "esperemos que podamos encontrar una respuesta positiva", indicó.

Asimismo, refirió que los trabajos en la supercarretera siguen avanzando. "Se lleva todavía un promedio de dos meses pero hay un avance ya muy considerable. Lo que hemos pedido a las empresas es que haya los señalamientos debidos para poder evitar accidentes que han pasado y que podamos realmente garantizar que esta carretera quede en muy buenas condiciones y pueda generar no sólo rapidez sino, lo más importante, condiciones de mayor seguridad", citó.

En este sentido, afirmó que sí se ha atendido la petición de mayor señalización aunque algunos accidentes son a consecuencia de la falta de precaución.

Directamente, los diputados que conforman el Congreso del Estado de Durango acudirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), ignorando a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para solicitar que disminuyan las cuotas de peaje que se cobran por circular por la supercarretera Durango-Mazatlán.

De esta manera lo resaltó el diputado Augusto Ávalos Longoria, tras indicar que se buscará la intermediación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para que se tenga la comunicación con Hacienda y de esta forma se le pueda plantear una reducción en las tarifas de dicha vía de comunicación.

Lo anterior, dijo, luego de que se han registrado accidentes que han cobrado la vida de algunas personas, debido a que las condiciones de la cinta asfáltica de la supercarretera no son las más adecuadas para el tránsito seguro de vehículos automotores.

"No esperemos todavía más desgracias de las que ha habido y, la verdad, es lamentable que Capufe no haya escuchado o no haya querido ofrecer la explicación técnica de las condiciones de esa carretera", agregó el legislador local.

Ávalos Longoria puntualizó que la entrevista con autoridades de Hacienda la estarán buscando en la segunda quincena del mes de agosto del año en curso.

El siglo de torreón

Aumento. Desde el 6 de julio ya es más caro transitar por la supercarretera Durango-Mazatlán.

