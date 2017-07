Disfrutan las colaboraciones

Ciudad de méxico.- Gente de Zona se ha convertido en el colaborador predilecto de artistas como Enrique Iglesias y Marc Anthony, con los que ha alcanzado el éxito internacional con canciones como Bailando y La gozadera. Ahora el dúo cubano suma esfuerzos con Jennifer López para Ni tú ni yo.

La canción forma parte del próximo álbum de López, su primero en español en una década, e incluye letras sensuales como "tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kamasutra".

"Es bien atrevido el disco de Jennifer, no solamente Ni tú ni yo", adelantó Randy Malcom Martínez, quien integra Gente de Zona con Alex Delgado, en una entrevista en la Ciudad de México. "Hay muchas canciones que dicen cosas que a lo mejor las mujeres no se atreven a decir y creo que ahí está el quid de este buen disco que está preparando".

Mientras que con López siguieron la línea de música bailable que los caracteriza, con su compatriota Diana Fuentes se acercaron más al terreno de la balada en La vida me cambió.

"No le tenemos miedo al reto musical, nosotros colaboramos mientras sea una gran canción. No importa el género, lo llevamos a la esencia de Gente de Zona", dijo Martínez. "Lo que hicimos fue engranar nuestra esencia con la esencia de ella".

A estos dos temas se suman Lo digo de Carlos Rivera y Quédate conmigo de Chyno (también con Wisin), todas lanzadas entre mayo y julio. Y para agosto estarán presentando otra colaboración con Jesse y Joy.

Es una avalancha de canciones, dicen, pero no han dejado de lado su propio proyecto.

Actualmente trabajan en el álbum que seguirá a Visualízate de 2016, y que planean lanzar el próximo año. El disco incluirá el sencillo Si no vuelves, cuyo video suma más de 30 millones de vistas desde su debut en abril.

"Creo que va a ser un disco espectacular en el que vamos a tener la presencia de otros artistas que la gente no se espera que vayan a ver con nosotros, pero van a estar en el disco como Franco de Vita", dijo Delgado.

Y "Chayanne y Ricardo Montaner. Es una mezcla que nadie se espera", añadió Martínez. "Ya hicimos la primera apuesta con Franco de Vita y quedó espectacular. Creo que si no me equivoco puede ser nuestro segundo sencillo".

Durante su visita a México, el dúo creado por Delgado en el 2000 recibió tres discos de platino más oro por las ventas de La gozadera, un disco de oro por Traidora y otro disco de oro por Visualízate. México es el país donde Gente de Zona tiene más escuchas en Spotify, según datos proporcionados por Sony Music.

"Nos sorprende mucho. Creo que México es un territorio bien difícil de conquistar a la hora de la parte musical, por eso nos sorprende tanto y nos da mucha alegría", dijo Delgado.

Sin embargo Gente de Zona todavía tiene que darse a conocer entre quienes los identifican más como invitados que como verdaderos colaboradores en canciones como Bailando.

"Nos sucedió mucho que con Bailando muchas veces las emisoras de radio solamente mencionaban que el tema era de Enrique Iglesias cuando la canción primeramente quien la desarrollamos fuimos Randy y yo, y eso lo hicimos nosotros en Cuba", dijo Delgado. "No le hicimos mucho oído a esto, ya que sabemos y estamos conscientes del trabajo que hicimos en la canción. ... Al final tenemos la constancia del trabajo de nosotros en estas canciones y la constancia de canciones como 'Si no vuelves', que son netamente de nosotros".

Ambos trabajan como una dupla perfecta en la música, pero en persona no son iguales.

"Él es más de noche, yo soy más de casa", dijo Martínez.

"Él se divierte a una manera como si tuviera 70 o 65 (años)", dijo Delgado.

"Me gusta salir a comer, me gusta estar en la casa, él es más parrandero, le gusta estar en la disco", añadió Martínez.

En las redes sociales Martínez suele publicar fotografías y videos con su hijo Malcom Jr., de dos años. Al preguntarle si no le preocupa exponerlo a las cámaras desde tan temprano respondió: "Siempre le tiro fotos cuando está en la casa, cuando está conmigo. No tengo por qué preocuparme".

Alexander Jr., el hijo menor de Delgado, también disfruta de las cámaras y hace unas semanas al jugar a cantar fue capturado diciendo que no quería ser como su papá sino como Daddy Yankee.

"De los dones que da la vida, creo que mi hijo va a ser un artista desde ya", dijo Delgado. "Yo desde ahora le estoy preparando su carrera para un futuro. Yo no pienso seguir trabajando dentro de cinco o seis años", agregó con humor. "Que trabaje él para ver si descanso y para eso lo estoy preparando".

Ya un poco más serio, expresó: "Él tiene que tener la oportunidad que no tuve yo. Si yo desde pequeño hubiese tenido alguien que me guiara en muchas cosas creo que hubiese sido un poquito más grande de lo que puedo ser ahora y yo esa oportunidad no la voy a perder con mi hijo. Mi hijo es un gran artista. Bueno, mi hijo no es papi, es Daddy Yankee".

Delgado es también padre de una quinceañera, Kuki.

"Toca en lo mayor posible aconsejarla y creo que siempre trato de decirle las cosas como son", dijo sobre cómo lleva la adolescencia de su hija. "Creo que también va a ser artista pero de otra vertiente del arte. ... También la estoy trabajando porque si esa también sale una buena artista, ¡yo en dos años no trabajo más y trabajan ellos dos!", agregó entre risas.

16

AÑOS

De carrera tiene el grupo fundado por Alex Delgado.

Lanzamiento. El dúo cubano promociona el nuevo sencillo Si no vuelves junto a J.Lo.

