Vendía medicina a través de Facebook

Regulación y Fomento Sanitario detectó en Torreón el primer caso de una persona que a través de las redes sociales, ofertaba de manera ilegal, medicamentos a diez pesos, productos que no corresponden a los laboratorios que maneja la Secretaría de Salud, ni otras instituciones médicas como el IMSS y/o el ISSSTE.

José Luna Riojas, coordinador de dicha área, en la Jurisdicción Sanitaria número seis, detalló que fueron tres productos los que se ponían a la venta, entre ellos ampicilina y trixona.

"Me llegó nueva mercancía, hagan sus pedidos, tengo productos desde 10 pesos, toda la caducidad es 2019, consigo todo y mejoro precios, inbox para cotizaciones y desde 300 te entrego en todo Torreón", fue el mensaje que publicó en Facebook, un usuario llamado "Ángel".

Ante esta situación, la dependencia alertó a los propietarios de farmacias de la región y a la población en general, a no adquirir este tipo de medicamentos "porque no sabes si son originales o piratas y vas a comprar cápsulas llenas de sales que no tienen ningún efecto".

Según Luna Riojas, la Policía Cibernética ya investiga el perfil de la red social para dar con el paradero del responsable.

"A lo mejor está jugando el chavo y nunca existió y es una broma. No puedes ofertar medicamento de esa manera, debes de tener un permiso, debe tener el laboratorio que está representando, esa no es la forma de publicitar este tipo de medicamentos. No estás vendiendo una mesita de esquina, ni una lámpara, hay que dar certeza a los consumidores de que están comprando un medicamento que proviene de un laboratorio debidamente establecido", expuso.

De identificar a la persona, se contemplan desde aseguramientos del producto y si no acredita, se turna a las autoridades correspondientes para que determinen las sanciones.

Grave Antecedentes. Antecedentes. ⇒ Es el primer caso que se reporta. En 2016, no hubo registros de este tipo. ⇒ Piden a la población "no dejarse llevar". ⇒ Ciudadanía puede reportar estos casos a la Jurisdicción Sanitaria número seis. ⇒ El teléfono es: 716-07-74. ⇒ Se mantendrán vigilantes.

Vigilancia. La Jurisdicción Sanitaria números seis, constantemente se encuentra monitoreando las redes sociales para detectar venta ílicita de medicamentos en La Laguna de Coahuila.

