Ven un servicio deficiente en JLCA

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Torreón hay actuarios que ni siquiera han concluido sus estudios en Derecho, pues existe una falta de profesionalización que deriva en un servicio deficiente, señaló Enrique Rodríguez Caro, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

"En Torreón, tenemos actuarios que no tienen la licenciatura en Derecho, que no han concluido sus estudios, esto afecta en todos los aspectos", comentó Rodríguez Caro.

Los abogados laboralistas se sumaron a la solicitud del colectivo Alzando Voces para exigir que los puestos públicos, tanto en La Laguna de Durango como de Coahuila, cuenten con funcionarios que reúnan el perfil del cargo que van a desempeñar.

"En Gómez Palacio se acaba de designar a un funcionario en la Junta Local que no maneja la materia laboral, no la domina, y eso es lo que no queremos, sino que se profesionalicen esas designaciones", manifestó, "lo ideal sería que fuera por examen de oposición, sabemos que es una prerrogativa que la Ley otorga al gobernador en turno, pero eso no quiere decir que no se pueda profesionalizar".

Consideró que, cuando menos, los funcionarios debieran cumplir con el perfil, es decir, ser personas que se desempeñan en la materia, pero esto no es así.

Aunque admitió que esta exigencia ya se ha hecho anteriormente, señaló que la negativa de la profesionalización de los funcionarios por parte de los gobiernos estatales ha traído otras consecuencias, como malos manejos, tanto en las juntas locales como federales.

"Hemos tenido que recurrir al juicio de amparo para subsanar ese tipo de irregularidades, pero lo ideal sería que se lleve el proceso como lo marca la Ley, y que no haya esas perspicacias que se dan por como resuelven los asuntos, porque no hay esa transparencia que debe haber en el manejo", comentó Rodríguez Caro.

Indicó que, en el caso de Gómez Palacio, se nombró recientemente a Vicente Reyes en la JLCA, pero no ha tomado posesión y no cuenta con dominio de la materia laboral. Consideró que el cambio en el gobierno actual de Durango no se ha observado, pues ha sido la misma mecánica de los gobiernos priistas, de nombrar funcionarios a su criterio y sin tomar en cuenta la profesionalización.

Sin profesionalizar. Exigen abogados laboralistas que las juntas locales y federales cuenten con gente especializada.

