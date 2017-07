Multan al PRI por 'monedero rosa'

EL MONTO QUE TENDRÁ QUE PAGAR EL TRICOLOR ESTATAL ES DE 918,720 PESOS

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró fundada la queja contra el gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, por el reparto de 600 mil tarjetas durante su campaña, y sancionó a los partidos de la coalición Por un Coahuila Seguro con un monto de 918,720 pesos.

Por mayoría de seis votos contra cinco, los integrantes del Consejo General del INE determinaron que las tarjetas Mi Monedero Rosa, Mi Monedero y Mi Tarjeta de Inscripción, utilizadas por Riquelme en su campaña a la gubernatura, contravienen lo dispuesto en el Artículo 25 apartado 1 inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este establece que los partidos políticos tienen la obligación de "aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados".

De esa manera el Consejo General del INE echó atrás el proyecto de resolución elaborado por la Comisión de Fiscalización, que había declarado infundada la queja, y al contrario, determinó aplicar una multa económica por el 100% del costo total de las tarjetas que se imprimieron en cartulina.

"El uso de una dádiva a cambio del voto o el compromiso por el voto es una competencia que, tratándose de una elección local, le corresponde al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de la entidad de que se trate", dijo Lorezo Córdova, consejero presidente del INE.

El consejero Benito Nacif, quien tampoco respaldó el proyecto original de resolución, dijo que no se trató sólo de las tarjetas, sino de un sistema de reclutamiento cuyo esquema fue un gasto sin objeto partidista.

"No se trata de que los partidos no puedan hacer ofertas. Pero lo que no se puede hacer es reclutar beneficiarios de programas sociales de manera individualizada durante las campañas, como parte de un proceso de presentación de las propagandas", aseguró.

El consejero Ciro Murayama calificó de "incorrecto" que, a cambio de las tarjetas, el partido recabara datos personales del elector o de los tutores de la persona joven a la que se le prometían los apoyos.

Consideró que, por posible uso indebido de datos personales por parte del partido o la coalición, era necesario dar vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

"La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas monederos en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán beneficiados si sufragan por el partido y éste resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a cambio del voto, no es una promesa general, legítima y válida", afirmó.

El consejero Marco Antonio Baños, quien votó a favor de declarar infundada la queja, argumentó que en rigor de lo que se trata es de un "cartón" y consideró que el esquema planteado para su distribución no se podía considerar como una dádiva.

En el mismo sentido se manifestó el consejero Enrique Andrade, quien consideró que los monederos no eran más que "una tarjeta de cartón", y no un beneficio social.

"Es una promesa de campaña, como muchas que hay en las campañas; probablemente ésta sea distinta, novedosa y a lo mejor pudiera ser hasta prohibida, pero no nos corresponde a nosotros determinarlo, sino al OPLE manifestarse en este sentido de si pudiera ser o no una propaganda prohibida", dijo.

Sin embargo, el consejero reconoció que el registro de beneficiarios por parte del candidato, si bien no cumple con las características de un padrón de beneficiarios de un programa social, sí contiene datos personales, por lo que sugirió dar vista al INAI para que resuelva si existe o no alguna violación a este tipo de datos personales.

El acuerdo del Consejo General argumenta que, si bien al INE le corresponde pronunciarse sobre el tipo de gasto en materia de fiscalización, el arbitraje de la elección le corresponde al OPLE del estado, por lo que será esa instancia la que resuelva la posible coacción del voto.

