Traerá Arjona su 'circo' a La Laguna

Archivo

ALDO MAGALLANES

El siglo de torreón

¿Cómo es el "circo" de Ricardo Arjona?, muy pronto se sabrá…

El cantante guatemalteco se encuentra listo para volver a la Comarca Lagunero. De acuerdo con su página oficial se presentará el próximo sábado dos de septiembre en el Coliseo Centenario de Torreón.

El intérprete de éxitos como Fuiste tú y El problema llegará a la región con su gira "Circo Soledad", con la que ha abarrotado varias ciudades de México así como otros países de habla hispana.

La preventa oficial de boletos (Dirigida a fans) se llevará a cabo los días 15 y 16 de julio a través del portal de Ricardo, un día después quedará abierta al público en general a través de una conocida boletera.

De acuerdo con un comunicado, la gira Circo soledad es una manera de reconciliar a la industria de la música con el espectáculo.

"Se trata de una mezcla de escenografía real con contenidos digitales que ponen al espectador frente a las canciones más emblemáticas del artista y la escenografía más espectacular que se haya visto en mucho tiempo", menciona la misiva.

El más reciente disco de Arjona, que dio pie a este tour, contiene canciones como Ella, El que olvida, Señorita, Correr, No preguntes cómo estoy y Sixto Pérez.

"Volver a este país -México- es una alegría, y hemos venido a presentar este disco que lleva el mismo nombre de la gira que haremos.

"En esta ocasión me estarán acompañando músicos de diversas nacionalidades y como ya es mi costumbre, la gira la iniciaremos en Toluca, para luego seguir por varias plazas del país, Estados Unidos y Europa", comentó Arjona durante la presentación del material en la Ciudad de México.

Agregó que "Circo soledad" lo grabó en Londres en tiempo récord. "A mediados del año pasado no tenía nada preparado, pero de pronto surgió la inspiración y por lo tanto grandes canciones", informó.

Sobre la mujer, Arjona comentó que con el paso de los años ha cambiado y sigue en esa misma tendencia.

"Siento hoy a la mujer menos agrupada como se veía en los noventa, y la veo más como un asunto de cambio personal y me parece fantástico. Yo no comparto que las mujeres digan que tienen qué tener el mismo salario que el hombre, yo preguntó por qué no pueden ganar más, por qué no aspirar a más", aclaró.

La última vez que actuó Ricardo Arjona ante sus fans de la localidad fue precisamente en el Coliseo Centenario el pasado 22 de noviembre de 2014.

De gira. El cantante guatemalteco se presentará por segunda ocasión en el Coliseo Centenario el próximo 2 de septiembre.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...