EU no está preparado para reforma migratoria: Trump

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que le gustaría aprobar una reforma migratoria, pero consideró que el país no está preparado aún para ello.

"Entiendo muy bien la situación. Lo que me gustaría hacer es un plan integral de inmigración. Pero nuestro país y las fuerzas políticas aún no están listas" para ello, explicó Trump en unas declaraciones antier miércoles a bordo del Air Force One, cuya difusión autorizó ayer la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump suponen un cambio de postura, pues poco después de llegar al poder, el 20 de enero pasado, defendió que era "el momento" de impulsar una reforma migratoria para arreglar el sistema de inmigración del país, en el que se calcula que residen 11 millones de indocumentados.

Desde entonces, Trump no ha hecho ningún esfuerzo concreto para llevar a cabo esa reforma y, además, ha ordenado a las fuerzas de seguridad que apliquen las leyes migratorias de manera estricta.

"Es una decisión que tomaré y es una decisión que es muy difícil.

Realmente entiendo la situación ahora. Entiendo la situación muy bien", manifestó el magnate, que desde la campaña electoral ha dedicado declaraciones duras a los inmigrantes.

"Hay dos caras de una historia -añadió-, siempre es difícil".

Sin embargo, Trump no se pronunció al ser preguntado por el programa de Acción Diferida (DACA), proclamado por el expresidente Barack Obama y que ha evitado la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron a EU siendo niños y son conocidos como "dreamers" (soñadores).

En junio, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. emitió un memorando en el que aseguraba que DACA "seguirá en efecto".

Por el momento, el Gobierno no ha tomado una decisión sobre el futuro de ese programa, aunque el presidente ha repetido en ocasiones anteriores que este "es uno de los temas más difíciles" con los que se enfrenta en su Presidencia y que lo encarará "con corazón", sin dar más detalles.

Texas y otros nueve estados han amenazado con demandar al Gobierno si no elimina DACA antes del 5 de septiembre.

RECONSIDERARá DECISIóN POR ACUERDO CLIMáTICO

Sin ser muy explícito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó ayer aquí entreabierta la puerta sobre su decisión de abandonar el Tratado de París sobre el cambio climático.

"Algo puede pasar sobre el Acuerdo de París. Veremos. Seguiremos hablando. Y si eso ocurre será formidable y si no será aceptable igualmente", declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, durante su primera jornada de visita oficial a Francia.

La declaración es la primera en la que Trump deja entrever que podría reconsiderar su decisión anunciada en junio pasado de que su país abandonará el Tratado de París contra el cambio climático, alcanzado por 195 países, y muy criticada por toda la comunidad internacional, en particular por Francia.

"Veremos que da el futuro", señaló Trump en su declaración a la prensa en la que confirmó que el tema fue abordado por él y Macron "brevemente" durante su reunión de ayer por la tarde en la residencia oficial del presidente galo en el Palacio del Elíseo.

A pesar de diferencias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de EU, Donald Trump, mostraron una imagen de sintonía en la primera jornada del mandatario estadounidense en París.

