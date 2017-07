Lagunero va al futbol de Europa

TORREÓN, COAH.-

El mediocampista lerdense de Santos Laguna, Uriel Antuna, jugará a partir del presente verano en Europa. El Groningen de la Eredivisie sería su destino.

Los Guerreros cedieron sus derechos a una empresa, que es dueña del Manchester City y el New York City FC, entre otros equipos. “Les informamos que el Club Santos Laguna y Orlegi Deportes han llegado a un acuerdo con City Football Group, para la transferencia definitiva del jugador Uriel Antuna” informó la directiva a través de un comunicado de prensa.

“Antuna, quien cumplió con un proceso completo en las Fuerzas Básicas de Santos Laguna hasta llegar al Primer Equipo, es una prueba clara del excepcional trabajo de formación que se realiza en la institución lagunera. Estamos plenamente convencidos de que el canterano santista seguirá cosechando muchos éxitos y alcanzará grandes niveles” agregó el boletín.

De acuerdo con fuentes allegadas al club lagunero, el elemento surgido de la Escuela Charly Soccer de Ciudad Lerdo de Carlos Escandón, fue invitado por el Manchester City de la Premier League, para realizar unas pruebas durante el primer semestre del 2017.

Pero debido a sus convocatorias para el Mundial Sub-20, donde representó a México en Corea del Sur, Antuna no pudo asistir, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo, con la empresa que maneja el Abu Dhabi United Group en su mayoría y que complementa el China Media Capital/CITIC Capital. “Como parte de nuestro compromiso, Club Santos Laguna y Orlegi Deportes estaremos siempre acompañando al jugador en su carrera” finaliza la información del club verdiblanco. Antuna, se encontraba con el primer equipo de Santos en la pretemporada que realiza en Estados Unidos, donde había visto acción en varios de los encuentros amistosos de preparación.

“Hoy un fruto del esfuerzo de @ClubSantos y todos los colaboradores emigra al viejo continente para demostrar que #SinGuerrerosNoHaySantos” puso en su cuenta de Twitter @Irarragorri el presidente de los Guerreros, Alejandro Irarragorri. Por lo que respecta al Vicepresidente de Futbol de los laguneros, José Riestra, por la misma vía @priestra expresó: “Mucho éxito @AntunaUriel y los mejores deseos estoy seguro que lograras cumplir todas tus metas. #SinGuerrerosNoHaySantos”.

El City Football Group, posee el 100 por ciento de las acciones del Manchester City FC, el 80 por ciento del New York City FC, el total del Melbourne City FC de Australia, el 20 por ciento del Yokohama Marinos y el 100 por ciento del Club Atlético Torque de Montevideo, Uruguay.

MUY EMOCIONADO

Lleno de emoción tomó el lagunero Uriel Antuna, la ansiada noticia de su pase al futbol del viejo continente, la cual conoció de viva voz por parte de su directiva y su entrenador.

“La verdad que no me lo esperaba, estoy contento, es un sueño jugar en Europa, lo he luchado desde pequeño, muy ilusionado por este nuevo reto y metas que me propondré estando allá” dijo el oriundo de Ciudad Lerdo.

Confesó que el martes por la noche en Texas, donde los Guerreros realizan su pretemporada, fue el Presidente del equipo, quien en la cena y entre bromas, lo cuestionó acerca de que si ya estaba listo para jugar en Europa.

“Lo tomé a la ligera, pero luego me pidieron platicar unos minutos en el lobby del hotel y junto al ‘Chepo’ me dan la noticia, que ya tengo un sueño cumplido con la posibilidad de que vaya a jugar allá”.

También indicó, que tras conocer la decisión, se puso muy nervioso de emoción, al grado que no le dejaron de sudar las manos, además que se puso a temblar, ya que era una ilusión desde niño”. Sobre su nueva aventura expresó:

“Pues a hacer lo mejor posible, aportar lo mejor a donde vaya, jugar lo más que se pueda y ayudar, para crecer como persona y futbolísticamente, para llegar a jugar en el mejor equipo”.

Dijo que su formación fue muy importante desde que llegó a Santos Laguna, donde estar en las inferiores no fue fácil, pero todo el staff le ayudó mucho a crecer y poder sobresalir en todos los aspectos.

Por último, le mandó un mensaje a la afición santista: “Que sigan apoyando al equipo, Santos Laguna siempre estará en mi corazón, este torneo se dará el campeonato, veo un equipo muy comprometido, pero hay que estar en las buenas y en las malas, ojalá que sigan asistiendo al estadio”.

La Selección Mexicana busca sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa Oro cuando se enfrente hoy a Jamaica.

19 AÑOS de edad tiene Uriel Antuna, que probará suerte en el futbol europeo.

