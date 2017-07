Dani Alves jugará con el Paris Saint Germain

EFE

París, FRANCIA.- El París Saint-Germain confirmó ayer el fichaje del exbarcelonista Dani Alves, que se ha comprometido con el club de la capital francesa hasta junio de 2019.

El defensa, de 34 años de edad y libre desde su salida del Juventus, se convierte en el trigésimo jugador brasileño desde la creación del PSG en 1970, indicó la entidad en un comunicado, en el que su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, dijo estar "muy orgulloso" de recibirle.

"Llego a París para ganar", señaló por su parte el jugador, que afirmó ser consciente de "las ambiciones" de su nuevo equipo y las expectativas de sus seguidores, y se mostró seguro de que van a compartir "grandes momentos".

Alves, que llevará el dorsal número 32, afirmó que su nuevo equipo cuenta con efectivos de "mucho talento", y confió en que la buena sintonía entre ellos les va a llevar "muy lejos" y les permitirá cumplir sus objetivos.

El club destacó la calidad del futbolista de Juazeiro, que ha optado por el PSG pese a recibir también ofertas de varios equipos ingleses, entre ellos el Manchester City del técnico español Pep Guardiola.

"Estaba escrito: Una leyenda brasileña debía forzosamente evolucionar en París", añadió la entidad, que se refirió a él como un "gran jugador" con mucha experiencia y carácter, que se encontrará con compatriotas como Thiago Silva, Marquinhos y Lucas.

QUIERE GANAR LA CHAMPIONS LEAGUE

Alves indicó que llega al club con la intención de hacer historia y de que este equipo consiga su primera Liga de Campeones.

"El PSG todavía no ha tenido el honor de conseguir ese título y tengo ese objetivo", dijo el jugador.

El exbarcelonista se mostró confiado en la posibilidad de "hacer algo grande" para que su nuevo club esté "a la altura de París" y la gente no crea que ha aceptado porque es "la ciudad del amor".

"París, la ciudad más bonita del mundo, la del amor, puede ser también la ciudad del futbol. Depende de nosotros que las dos cosas vayan a la par", indicó el futbolista, que pidió perdón al City en caso de que este se haya sentido "molesto" por haberse decantado por los parisinos.

Alves dijo que asume "la responsabilidad" de su decisión y explicó que fue su compatriota Maxwell quien le convenció, además del "proyecto increíble" y de la intención de ese club de "ser un equipo gigantesco a nivel mundial".

Sus 34 años de edad, afirmó, no van a ser un impedimento: "Tengo un espíritu joven y estoy en muy buena salud. El respeto que tengo por mi profesión hace que me mantenga joven, y creo que aquí no será diferente. Mientras me mantenga joven seguiré luchando. Mi edad no es más que una cifra. Solo tengo 34, me queda mucho por hacer".

Dani Alves (d) y el presidente del PSG Nasser Al-Kheaïfi, durante la presentación del brasileño. (EFE)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...