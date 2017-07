Resalta la hermandad de La Laguna

TORREÓN, COAH.-

A José María Napoleón le fascina visitar la Comarca Lagunera ya que considera que en esta región, "todos son amigos".

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, el cantante se reporta listo para presentarse esta noche en el Palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio como parte de su gira Vive con el que ha recorrido gran parte de México.

"Estoy encantado de volver a la Comarca Lagunera. Me unen muchas cosas a Gómez Palacio, a Torreón, a Lerdo. Pienso que su frontera -El Vado del Río Nazas- es muy pequeña y realmente no divide nada porque todos en La Laguna son amigos", comentó.

Desde su hogar en la ciudad de Aguascalientes; el cantante dijo que hoy ofrecerá temas como Ella se llama Martha, Nunca cambies, Amor de habitación, Después de tanto, Celos, Leña verde, Hijo mío o Quién eres tú.

"Ya estamos preparados para cantarles. Estar en un palenque me permite estrechar la manos de mis seguidores; tomarme fotos con ellos, abrazarlos y recordar juntos tiempos del pasado y por supuesto del presente", comentó.

Por otro lado, José María aprovechó para anunciar que recién dio a conocer Atrévete, primer sencillo de su próxima producción discográfica que saldría a la luz pública entre octubre y noviembre del año en curso.

"El tema va por muy buen camino, el video ya lleva más de 70 mil reproducciones en tan sólo unos días. Mandé 34 canciones a la disquera y seleccionarán 12, últimamente he estado escribiendo mucho no por oficio sino por sentimientos", explicó.

En la plática, el cantautor recordó su canción Vive que le dio la oportunidad de comprarle una casa a sus padres, sueño que anhelaba desde que era un jovencito.

"Ha sido la canción que más rápido escribí en 1976. El año pasado me hice un tatuaje a un costado de mi corazón que dice Vive en honor a esta melodía. Agradezco a todas esas personas que la han cantado", sostuvo.

Por último, José María reveló que no desea entrarle a la moda de las series de televisión como la del fallecido Juan Gabriel ya que, "cada quien es de cada quien, los homenajes son en vida y es que cuando te vas ni cuenta te das; les digo de corazón que no me gustaría una emisión acerca de mi vida".







