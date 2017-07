Lerdo se suma al FENACINE de Torreón

El siglo de torreón/ Ramón Sotomayor

El Festival Nacional de Cine de Torreón está próximo a desarrollarse en la región.

Del 19 al 23 de septiembre se llevará a cabo el festival; para su cuarta edición contará con el apoyo del municipio de Lerdo.

Fernando Santoyo, director del FENACINE, dijo a El Siglo de Torreón que están en pláticas para que Gómez Palacio también se una al proyecto en un futuro.

"Si Gómez se une, pensamos en cambiarle el nombre a Festival Nacional de Cine de La Laguna; estamos conscientes de que eso implicaría llevar a cabo más eventos pero estamos convencidos de que sería un reto que con gusto aceptaríamos", dijo Santoyo.

El cineasta explicó que llevan un 80 por ciento de la agenda del festival en el que habrá talleres, conferencias, autocinema, la presencia de actores y el estreno de 10 películas.

"No queremos decir quiénes vendrán porque luego la agenda de los artistas es complicada, sólo podemos adelantarles que vendrán cuatro figuras muy importantes de la escena nacional y una de las cintas que estrenaremos será Me gusta, pero me asusta".

La premiere de dicho largometraje dirigido por Beto Gómez (Salvando al Soldado Pérez) tendrá lugar el día 19 del mes de la patria en el Teatro Isauro Martínez, según reveló Fernando.

"La clausura, por su parte, será en el Teatro Centauro de Lerdo. A este municipio le fue muy bien con el Lerdantino y ahora que se nos ha unido también haremos otras actividades en sus calles", detalló.

Santoyo; el productor del festival, Faruk Sabag; autoridades municipales, patrocinadores y representantes de diversas cámaras de la localidad se reunieron ayer para dar a conocer los primeros detalles de tal evento que se ha vuelto una tradición en la región.

Sabag informó que tal y como ha ocurrido en las tres versiones anteriores del FENACINE se apoyará en su totalidad al cine hecho en la República Mexicana.

