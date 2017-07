Andar en una silla de ruedas no lo ha frenado para evitar injusticias

GUADALUPE MIRANDA

Un conflicto laboral en el que se vio envuelto su padre, hizo que Alejandro Caro Puente se decidiera a estudiar en Derecho y así evitar injusticias como las que estuvo a punto de sufrir su familia.

Aunque hace 17 años egresó de la Facultad de Derecho, desde que terminó su primer año de la carrera comenzó a trabajar, siempre en la rama del derecho corporativo, área que asegura que le ha dejado un sinfín de satisfacciones.

Y es que su condición no ha sido un obstáculo para su profesión. Se encuentra en silla de ruedas, pero eso no lo ha frenado.

"A mi carrera siempre la vi como una opción por mi situación especial, buscaba una profesión en la que yo pudiera ejercer en forma independiente, ser mi propio jefe porque sabía que muchas veces hay perjuicio social y para la contratación de las personas con discapacidad no son la primera opción y si no, pues se encuadra en un tema completamente social, entonces eso no lo quería".

"A final de cuentas, esto es nada más la forma en la que yo me traslado, obviamente uno se encarga de encontrar los medios y soluciones", dice, y es que asegura que si una persona con discapacidad se pensara en que el mundo estuviera adaptado, "tendrías que quedarte en casa, porque afuera es una 'jungla' y tu tienes que aceptarlo".

Prueba de ello son los retos que se presentaron en su vida laboral. Durante su formación, obtuvo un empleo en el que un cambio de domicilio, no fue suficiente para desanimarlo. Se trataba de una oficina en un segundo piso en un edificio sin elevador.

"Con el don de la palabra, de caerle bien a las personas, me hice amigo de unos dueños de negocios, de un velador, abogados auxiliares, metí a dos amigos de la facultad", todos ellos, le ayudaban todos los días dos veces al día, a subir su silla por las escaleras, y así fue durante dos años.

Sobre la elección de su especialidad, que asegura es muy amplia, dice que le ha dado muchas satisfacciones, "el derecho corporativo es algo que implica mucho estudio porque son muchas áreas porque una empresa te requiere en temas fiscales, mercantiles, de contratos, no solamente es litigio, requieren asesoría y a veces por cuestiones, penales, por eso me pareció una área muy atractiva".

En el Día del Abogado (12 de julio), les pide a sus colegas "que todo lo hagan, lo hagan con ética, con dignidad, enalteciendo la profesión y no demeritándola".

Orgulloso. Alejandro Caro, cuenta con casi dos décadas de experiencia en Derecho Corporativo.

