Reajuste de personal es una falacia: PAN

Regidores discuten el adelgazamiento de la nómina y aseguran que no se refleja en las finanzas municipales. Ediles panistas recomiendan que las bajas de empleados se den en forma programada para no afectar el trabajo general y cuestionan “ las formas” como se realizan los despidos pues no se les avisa hasta final de quincena trabajada y se van sin pago.

Criticaron además que no se les otorgue el pago de la “Ayuda Escolar” a empleados de confianza, principalmente a los que tienen hijos, cuando en años anteriores si se hizo.

Además, para la regidora Angela Campos “eso del reajuste de personal es una falacia pues dan de baja a lo de sueldos menores y en cambio a los empleados de confianza que más ganan y menos trabajan, ahí los tienen.

La síndica de vigilancia Gabriela Casale indica que los despidos deben hacerse en forma programada de acuerdo a las áreas donde se apliquen para evitar que se perjudique el trabajo.

Mientras que la sesión para el análisis de las cuentas públicas mensuales tarda hasta cerca de dos horas, en esta ocasión apenas duró 40 minutos pues la discusión fue breve y no asistió el tesorero Enrique Mota Barragán “porque fue citado a Saltillo”, según explicó el presidente de la Comisión Mario Valdez Garza.

Cabe señalar que varios de los ediles se reunieron previamente con Mota Barragán para tratar el tema financiero, según lo expresaron.

El regidor del PRD Roberto Rodríguez indicó que “pese a que ya son dos quincenas que se dan de baja a trabajadores no se aprecia mucho en las finanzas debido a que se ha estado pagando la prestación denominada Ayuda Escolar”.

Considera que este apoyo no debe darse ese año, “porque de esa manera tenemos un ahorro en las finanzas y así le dejamos una nómina más baja a la siguiente administración municipal que es finalmente lo que le debe interesar a la oposición”.

El perredista expresa además que precisamente por el pago de la Ayuda Escolar a los trabajadores sindicalizados, estas dos últimas quincenas se ha dejado de pagar a proveedores.

“La inercia que teníamos de pago de pasivos se ha frenado un poco, tanto circulante como total. Pero vamos a ver de que manera continúa pues el compromiso es abatir el pasivo tanto heredado como el generado en esta administración.





