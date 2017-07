Mayweather, con problemas fiscales desde el 2010

WASHINGTON, EU.-

Los problemas fiscales de Floyd Mayweather Jr se remontan a 2010, año por el que adeudaría 7.2 millones de dólares, de acuerdo con una serie de expedientes.

La información refiere que hay un reclamo pendiente de pago, correspondiente al año en que Mayweather enfrentó a Shane Mosley.

Ese monto se suma a los 22 millones que Mayweather adeuda por los 200 millones que devengó en 2015, cuando peleó con Manny Pacquiao. El martes, en comentarios a la prensa, el púgil desestimó la deuda fiscal al comienzo de una gira para promover la pelea del 26 de agosto contra el irlandés Conor McGregor, quien debutará en el boxeo profesional tras brillar en las artes marciales mixtas.

Apodado “Money” (dinero), Mayweather se jactó de su riqueza en la conferencia. Los alardes no coinciden con lo asentado en los expedientes del condado en Las Vegas ni con la petición del boxeador a la Corte Fiscal Impositiva en Washington.

En esa solicitud presentada la semana anterior por Mayweather ante el tribunal, afirma que, pese a las riquezas que posee, no tiene efectivo a la mano para pagar su deuda de 2015. El Servicio de Recaudación Interna (IRS) rechazó una petición directa del deportista para pagar en plazos al menos antes de enfrentar a McGregor.

El IRS anunció que buscará un embargo.

Se trata del problema impositivo más reciente de Mayweather, quien pagó 15,5 millones de dólares en impuestos de 2002, 2003-2007 y 2009 sólo después de que el IRS presentó reclamos, según archivos del condado de Clark, en Las Vegas.

El abogado de Mayweather en materia fiscal no respondió a los mensajes de The Associated Press que solicitaban sus comentarios. El administrador de los negocios del púgil, Leonard Ellerbe, se negó a responder preguntas sobre la deuda de impuestos y dijo que un abogado, Jeffrey Morse, había hecho ya declaraciones sobre el tema a un sitio Web afiliado con Mayweather.

Morse dijo a Fighthype.com que Mayweather puede ganar más dinero si paga tardíamente sus impuestos.

“Floyd es un inversionista inteligente, y si invierte dinero y obtiene una devolución que supera lo que tiene que pagar al IRS en intereses, cualquier persona lista aprovecharía esa oportunidad de pago diferido”, aseveró Morse. “Así que hemos aprovechado eso”.





