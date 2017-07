Hay que esperar lo que digan los Tribunales electorales: RMV

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

En medio de la discusión a nivel nacional sobre el pasado proceso electoral en Coahuila y la polémica que se ha generado, ante una posible anulación de la misma, Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila, opinó que hay que esperar a la resolución de las autoridades en torno a dicho tema.

"Porque se están diciendo muchas cosas, unas directamente y otras como conclusión; que a mi juicio son inexactas. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) no anula elecciones y eso debe quedar muy claro; segundo, un rebase del tope de campaña no implica la anulación, eso no dice la Ley", señaló Rubén Moreira Valdez.

El gobernador de Coahuila estableció que hay antecedentes relacionados con el tema de gastos de campaña y rebase de topes, que no necesariamente implican anulación, dado que deben acreditarse algunas circunstancias.

Lo anterior fue dado a conocer, a prácticamente 48 horas de que se lleve a cabo la Sesión del Consejo General del INE, donde analizarán, discutirán y en su caso, aprobarán el dictamen de la Unidad Fiscalizadora de dicho órgano electoral y en el cual se ha manifestado que en Coahuila se rebasaron los topes de campaña.





