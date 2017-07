Canaliza la esencia de Jenni Rivera

NUEVA YORK, EU.-

Angélica Celaya cuenta que cuando le ofrecieron protagonizar la serie de Telemundo Jenni Rivera: Mariposa de Barrio tuvo sus dudas y miedos por su poco parecido con la "Diva de la Banda". Pero tras dominar sus temores y aumentar unas 30 libras (unos 13 kilos), se dedicó "a ser esa mujer" y logró convencer a los propios hijos de la cantante.

"Como muchos estuvieron diciendo '¡No! Que Angélica no se parece, que está muy flaca, que yo no sé qué', ... todo eso a mí también se me pasó por la cabeza. '¿Cómo yo voy a poder llegar a interpretarla?'", dijo Celaya en una entrevista telefónica reciente. "Pero pensé que si Dios me lo está dando es porque hay algo aquí".

Cuando comenzó a prepararse para su última audición, la actriz dice que se dedicó a empaparse de Jenni en todas sus facetas, "una mujer, madre soltera, cinco hijos, luchando contra hombres en una industria dominada por ellos, y de barrio". Supo que no tendría sentido imitar a la estrella de la música regional mexicana sino canalizarla. "Y fue ahí que se convencieron los familiares a escogerme", dijo, "porque vieron a Jenni. No físicamente, pero vieron la esencia de ella".

Jenni Rivera: Mariposa de Barrio se estrenó el 27 de junio y fue el programa en español más visto a las 8 pm entre adultos de 18-49 y 18-34 años, promediando más de 1,6 millones de espectadores, según Nielsen. Superó además a las cadenas anglo CBS y FOX en ese horario.

La serie se inspira en la autobiografía de Rivera Inquebrantable, publicada tras el deceso de la diva en un accidente aéreo en el 2012; así como en testimonios de su familia, amigos cercanos y asociados. Cubre los acontecimientos más relevantes de su vida e incluye las grabaciones originales de sus grandes éxitos, como De contrabando, Resulta, Culpable o inocente y el tema que da su nombre a la serie, Mariposa de Barrio.

Para lograr un parecido físico con su personaje, Celaya, quien está embarazada, no tuvo problemas para aumentar entre 20 y 30 libras por este mismo motivo. Además, se sometió a un cambio de peinado y maquillaje y hasta se dejó rasurar las cejas.

"Yo la verdad soy de la escuela de que yo soy actriz y mi cuerpo es mi instrumento, y mi cuerpo siempre me tiene que ayudar a asemejarme y a acercarme más al personaje. Esa cosita de vanidad, eso no sirve para los actores. Uno se tiene que tirar por la ventana y entregarse 100% a la creatividad, al trabajo", dijo la actriz, cuyos créditos incluyen series en español como El señor de los cielos y Gabriel, y otras en inglés como Burn Notice, Dallas y Constantine.

Para meterse en su piel contó con la ayuda del hijo menor de Rivera, Juan Ángel, quien le dio un disco duro con videos familiares personales de la cantante.

Aunque no es mamá de cinco y no ha "pasado ni por la mitad de los obstáculos por los que tuvo que pasar Jenni", Celaya y Rivera comparten algunas similitudes: ambas nacieron en Estados Unidos en el seno de una familia de origen mexicano, en un ambiente bilingüe, y ambas se han dicho muy orgullosas de sus raíces. La actriz también dijo que, al igual que Jenni, ha tenido que luchar como mujer en una industria dominada por los hombres que suele subestimar el talento de artistas que son consideradas bonitas.

Celaya nunca tuvo la oportunidad de conocer en persona a Rivera, aunque sí llegaron a recorrer la misma alfombra roja en alguna ocasión. Recordó que conoció su música "de una forma muy bonita: por medio de mi mamá, de mis tías, de mis primas, que ellas se convirtieron en súper fans de Jenni".

Una de las cosas que más admira de la cantante es que siempre se mantuvo fiel a sí misma: "Siempre dijo que el dinero nunca la cambiaba y eso se puede ver en su reality, en las entrevistas, cómo es tan accesible a su gente. Ella siempre mantuvo eso. Su esencia de ser quien es, con o sin dinero, con o sin la fama, ella seguía siendo Jenni Rivera".

El mayor reto de su transformación para la pantalla fue lograr una interpretación convincente de momentos que no ha vivido.

"Capturar la verdad de un ícono que ha estado en la casa de todos nosotros, ya sea por televisión o con su música; interpretar situaciones difíciles, porque ella no tuvo una vida fácil para nada. Es muy fácil para un actor decir 'esto es ficción, se lo inventó un escritor', y es otra cosa saber que esto pasó en la vida real", señaló Celaya. "Recrear esos momentos ha sido difícil porque uno se enamora de su personaje".

¿El elogio más lindo que ha recibido de momento por este trabajo?

"Fue el día que me escogieron", respondió sin titubear. "Sus hijos vieron algo de su mamá, algo de mí les recordó a su mamá. No hay mayor elogio que ese, de verdad".

