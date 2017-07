Verdades y Rumores

Cuentan nuestros subagentes que el INE, protagonista por derecho y por gusto sobre todo, le metió suspenso a la elección de Coahuila evidenciando las grillas internas que hay en el Instituto. Y es que mientras la Unidad Técnica Especializada del INE determinó, en un predictamen, que el Revolucionario Institucional no rebasó los topes de campaña pero, en cambio, el Partido Acción Nacional (PAN) sí lo hizo por un monto de 24 mil pesos, tres consejeros desearon sus cinco minutos de fama y agregaron nuevos conceptos a la fiscalización, así que de la noche a la mañana el PRI y el PAN rebasaron los topes de campaña por varios millones. El PRI se dice tranquilo ya que afirma no se pueden cambiar las reglas del juego cuando ya se terminó el partido. Los consejeros electorales decidieron así de un día para otro argumentar que los partidos pagaron a los representantes de casilla, lo cual el PRI ya negó.

El lunes, el pastor nacional tricolor Enrique Ochoa acudió al INE para defender a su partido, ahí dijo que tanto ellos como el Partido Verde y Nueva Alianza entregaron la documentación que acredita que todos los representantes participaron sin pago de por medio. Sin embargo el dicho del Instituto resulta, digamos poco preciso, porque lo que ocurrió el día de la elección, 4 de junio, no se puede contabilizar, legalmente y querido lector pregúntese por qué, como gasto de campaña ya que ésta terminó el miércoles 31 de mayo. La mayor muestra de surrealismo es cuando los consejeros del INE dicen que se gastó mucho en spots de radio y televisión, lo cual es imposible porque desde la reforma electoral del 2007, los medios no cobran por esos anuncios que corresponden a tiempos oficiales y es el propio INE quien los programa. También mencionan gastos en espectaculares pero el PRI dice que tiene todos los comprobantes que la autoridad deberá revisar y contar uno por uno. Por el lado del PAN ante los cuestionamientos de los medios, el líder del CEN, Ricardo Anaya, hace como que la virgen le habla en el caso de los gastos de su partido, no vaya a ser la de malas, insiste en que hubo irregularidades en el proceso pero hace mutis sobre el rebase en los topes de campaña de su partido. Al parecer el que estuvo detrás de la decisión de esos tres consejeros fue el titular del organismo electoral, Lorenzo Córdova, que le gusta jugar a la tenebra y de pasada le hace un favor a Ricardo Anaya cuyo interés en Coahuila va íntimamente ligado a su ambición de ser el candidato a la presidencia de la república. Esta telenovela tendrá otro capítulo el 14 de julio, sin embargo podrá alargarse si los partidos acuden a los tribunales electorales, única institución autorizada para anular una elección y no el INE como lo han querido hacer parecer algunos actores políticos, o más bien todos cuando les ha tocado perder.

Hasta que llegue el gran final de la telenovela post electoral que resolverá el Trife, los seguidores de Riquelme montaron una campaña de apoyo en sus redes sociales, al estilo #FuerzaRiquelme, ya que según nuestros subagentes, don Rubén ordenó a toda la clase priista del estado poner una foto del aún gobernador elector en el perfil de su cuentas de redes sociales y whatsapp para hacer presencia y que se note la unión del partido. Pero como era de esperarse, aún no termina esta historia y ya hay algunos actores políticos que quieren ser los protagonistas de un nuevo capítulo electoral, ya sin la supuesta presencia de Guillermo Anaya y Miguel Riquelme, si es que se da la anulación. Por el lado del blanquiazul, el alcalde de Saltillo Isidro López ya levantó la mano con la esperanza de que ya en una segunda oportunidad se le haga obtener la candidatura. También se oye el nombre del senador Luis Fernando Salazar. En el frente tricolor, suena el coordinador del equipo de transición del hasta el momento mandatario electo, José María Fraustro Siller. Por fungir como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, a don Chema se le considera cercano al gober Rubén, lo que tal vez no le beneficiaría en caso de una segunda batalla electoral. Depende de la apuesta que haga cada partido también está en juego si después de más de dos décadas un lagunero ocupará la Silla Máxima de Coahuila o nuevamente, la Comarca deberá esperar, qué raro.

Por cierto comentan que Guillermo Anaya anda teóricamente preocupado y no tanto por la elección a gobernador y su conflicto post electoral, lo que en realidad le quita el sueño es la investigación que actualmente lleva a cabo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la Unidad de Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos electorales. De acuerdo con la denuncia, los recursos utilizados con fines electorales suman 70 millones de pesos, provenientes de depósitos realizados a las cuentas de los sindicatos fantasmas desde varias ciudades del país, entre ellas Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa. En la operación financiera, presuntamente ilícita, está involucrado Eduardo Sierra González, un empresario de Durango, dueño de la franquicia Señor Molletes, quien fue detenido en Canadá en el 2010, acusado de traficar con cocaína. Sierra González es el “representante legal” de los dos sindicatos fantasma que fueron utilizados para recibir los depósitos del dinero que al final de la triangulación fue usado para pagar a los integrantes de los Consejos Ciudadanos. El tema ya ha sido abordado por medios nacionales, así como columnistas, que apuntan más por el conflicto electoral, aunque lo cierto es que hay una investigación, a modo o no, haga sus apuestas, por delincuencia organizada contra don Memo lo cual es suficiente para quitarle el sueño, o la cartera por lo que cobran los abogángsters hoy en día, a más de uno.

Este martes apareció en periódicos de La Laguna y de Durango Capital una carta donde felicitan al gobernador José Rosas Aispuro por tomar rectoría del Cañón de Fernández, pero exigen cumplir Plan de Manejo propuesto por la UJED. Y es que existe preocupación porque tras la reunión del Consejo Consultivo donde sólo Pro Defensa del Nazas votó en contra de la resolución y lanzó tuits contra el gobernador, su postura cambió totalmente tras una reunión en la capital con Jaime Rivas Loaiza, secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Existe la duda si don Jaime con diálogo convenció de los beneficios del Plan de Manejo o si como sus antecesores cedió a las presiones del grupo de ambientalistas que durante el sexenio pasado recibió recursos públicos para conservar el área natural protegida aunque los habitantes de la zona han denunciado que el dinero nunca se tradujo en beneficios.







