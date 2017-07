Piden aplicar 50 % de descuento en la Súper

EL INCREMENTO IMPACTA EN EL TURISMO, ADVIERTEN

Por un lado, el Gobierno federal exhorta a los ciudadanos a viajar por México, pero resulta muy caro hacerlo con los incrementos en el peaje de las carreteras, como el que se registró la semana pasada.

Así lo consideró el titular de Turismo en la entidad, Víctor Hugo Castañeda Soto, quien refirió que la supercarretera Durango-Mazatlán da un mal servicio, además de que es cara, por lo que "sólo nos queda exhortar al Gobierno federal a que tenga algo de sensibilidad", consideró.

En este sentido, opinó que debe buscarse un descuento del 50 por ciento por transitar esta rúa. "No hay un costo-beneficio, hay gente que ahora está utilizando el tramo Durango-Pueblo Nuevo y se incorporan a la autopista en Pueblo Nuevo, por lo riesgoso", manifestó.

Y agregó: "Un 50 por ciento del actual precio me parece todavía caro, pero bueno, yo no entiendo la política económica, la respeto, no voy a hacer grilla ni política, pero no entiendo por qué subir las autopistas, el peaje, para qué, con qué sentido. Pero aparte, le recortan a la Secretaría de Turismo, le recortan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le recortan a la Secretaría de Cultura, que me expliquen", señaló.

Además del incremento en el peaje por transitar la supercarretera, impacta en la atracción de turistas, la falta de recursos para promoción.

"En términos de promoción, yo lo he dicho, hicimos una gira por 10 entidades del país, con la ayuda de los secretarios de turismo de los estados, con la generosidad de los medios de comunicación y tuvimos impacto en los medios de comunicación, pero dos o tres, mientras no haya pautaje porque los medios de comunicación, y lo respeto, son empresas, y requieren contrataciones; mientras no haya recurso seamos conscientes de que si no hay recurso no hay pautaje".

Refirió que, en lo personal, seguirá trabajando en la promoción de Durango como destino turístico "sin quejarme, sin llorar; pero tampoco, sin dejar de reclamar lo que a los duranguenses nos compete", concluyó.

Aumento. Se incrementó el peaje en un 3.9 por ciento en la víspera de las vacaciones de verano lo que, aunado a la falta de recursos para promoción, podría impactar en la afluencia turística.

