'Así me hizo Dios'

Hay una lagunera que no para de trabajar en los escenarios. Está próxima a presentarse con sus amigos en el Auditorio Nacional mientras que alista un nuevo disco y de paso sube videos en su canal de YouTube.

Ella es Wendolee, la misma que se dio a conocer en 2002 en la Primera Generación de La Academia y que justamente se ha reencontrado con sus compañeros del reality para ofrecer una serie de conciertos que iniciarán el 24 de agosto en dicho recinto de la capital del país.

La artista comentó en entrevista con El Siglo de Torreón que por todo lo mencionado se encuentra muy emocionada y dispuesta a dar lo mejor de sí tanto en sus planes con sus "cuates" de generación como en su labor en solitario.

"He tenido unos meses maravillosos. Muchas cosas me han sorprendido, una de las más grandes ha sido este reencuentro. Jamás imaginé tener otra oportunidad de reunirme con mis compañeros de la Primera Generación, qué les puedo decir… me siento bendecida", comentó.

"Wendo", como la llaman sus amigos y fans, confesó que se siente orgullosa de haber representado a la Comarca Lagunera en La Academia estafeta que luego pasó a Hiromi en la Tercera Generación.

"Quiero enseñarle al mundo de dónde vengo y también quiero mostrar que la gente de La Laguna siempre logra lo que se propone. Tengo 13 años radicando en Estados Unidos, la verdad es que no la he tenido nada fácil pero como lagunera que soy no me doy por vencida", compartió.

Wendolee informó que siempre estará agradecida con el programa musical que la vio nacer en el medio ya que consideró fue un parteaguas en la televisión mexicana para que surgieran otros concursos similares.

"Fuimos los primeros y de ahí vinieron otros. Me da gusto que este tipo de emisiones sigan existiendo porque les brindan oportunidades a todas esas personas que sueñan con laborar en la industria de la música. El chiste es participar, no importa si ganas o pierdes ya que siempre sale algo bueno", detalló.

Por otro lado, la intérprete dijo que en breve lanzará el tema Así me hizo Dios, carta de presentación de su próximo material discográfico que será del género de banda sinaloense.

"Hace poco saqué un álbum de mariachi con el que me fue muy bien, estuve sonando en la radio de varias ciudades de Estados Unidos pero decidió volver a la banda. Pronto sacaremos el tema y su respectivo video", anunció.

En cuanto a su canal de YouTube, Gordibuenas FitClub, "Wendo" dijo que recién celebró un millón de visualizaciones de los videos que ha posteado hasta ahora.

"Lo importante es que gracias a este espacio hemos ayudado a que muchas mujeres se sientan bien consigo mismas y que a su vez se acepten ya que eso trae cambios favorables y saludables en nuestras vidas", recalcó.

