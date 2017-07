Hay pruebas de que no se excedió gasto en Coahuila: PRI

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene pruebas y los argumentos para demostrar que no se rebasaron los topes de gastos de campaña en Coahuila, afirmó el presidente nacional de esta fuerza política, Enrique Ochoa Reza.

A través de un comunicado, aseveró que su partido podrá "demostrarle a las instituciones electorales y a la ciudadanía, que el gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, no rebasó el tope de gastos de campaña”.

Refrendó su respeto a las instituciones electorales y sostuvo que esta es la oportunidad para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) analicen a fondo la información disponible y la documentación, para que puedan votar de manera correcta respecto a cuáles son los gastos de campaña.

“Confiamos en las instituciones electorales, confiamos en el respeto al voto y confiamos en la ciudadanía que organizó las elecciones. Acudiremos al INE con la información puntual para determinar una cosa muy importante: No hubo pago a los representantes del PRI el día de la elección”, manifestó.

El dirigente partidista explicó que la Unidad Técnica Especializada del INE determinó, en un predictamen, que el Revolucionario Institucional no rebasó los topes de campaña pero, en cambio, el Partido Acción Nacional (PAN) sí lo hizo.

Agregó que posterior a ello, los consejeros electorales decidieron, por votación dividida, incluir nuevos conceptos a la fiscalización, con lo cual proviene la idea de que se rebasó el tope de gastos de campaña.

Ochoa Reza destacó que estos conceptos son equivocados, porque el elemento que más aportaría a un supuesto incremento en los gastos es el pago a representantes de casilla el día de la elección, lo cual dijo que es “debatible”.

Mencionó que no es congruente pensar que un representante de un partido en una casilla el día de elección deba contabilizarse como gasto de campaña, cuando para entonces las campañas ya terminaron. Además, su función es totalmente diferente a la de la promoción del voto.

Otra razón por la cual no debe tomarse en cuenta el pago a representantes de casillas, como gasto de campaña, comentó, es que está acreditado que los miles de representantes de casillas del PRI no cobraron. “El INE tiene en su poder las cartas que comprueban que no recibieron dinero. Más aún, el Revolucionario Institucional volverá a presentarlas”.

Agregó que el PRD es el único partido al que se le ha comprobado que pagó mil 350 pesos a cada uno de sus representantes en las casillas. El INE determina esta situación como el “hallazgo mayor” y, en una lógica incorrecta, establece esa misma cantidad como lo que supuestamente pagaron todos los partidos políticos.

Indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado cuáles son los gastos de campaña, mismos que deben tener como principal objetivo obtener votos para el candidato y esa no es la función de un representante de casilla de partido alguno el día de la elección.

“Nuestro gobernador electo, Miguel Riquelme, no rebasó los topes de campaña. De todo lo que ha dicho el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, nada se ha acreditado. Lo que sí se ha acreditado, desde la Unidad de Fiscalización, es que Acción Nacional sí rebaso los topes de gastos de campaña en la elección de Coahuila”, expresó.

Finalmente, Enrique Ochoa Reza destacó que el dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, “es un mal perdedor” y con una serie de argumentos, sin prueba alguna, ha hecho acusaciones falsas en contra de Miguel Ángel Riquelme Solís.

El PRI refrenda su compromiso con la legalidad y está dispuesto a presentar toda la información y documentación que acredita que no rebasó los topes de gastos de campaña en la elección de gobernador de Coahuila, reiteró.





Enrique Ochoa asegura que tienen pruebas de que Riquelme no rebasó tope de campaña. (ARCHIVO)

