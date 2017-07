Aispuro descarta el cierre de mina

LA EMPRESA MINERA TIENE CONFLICTOS CON EL SINDICATO

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres descartó el cierre de la mina Cerro de Mercado; aseguró que inclusive se prevé que se incremente la inversión.

"Vamos muy bien, vamos a resolver ese tema. He estado en contacto con la empresa, con el propio sindicato y no tengo la menor duda de que, a través del diálogo, como siempre ha sido la parte más importante de las acciones que este gobierno ha realizado, vamos a conservar esa fuente de empleo. Y no sólo la habremos de conservar, estoy seguro de que pronto podrá haber también el anuncio de más inversiones en ese mismo proyecto del Cerro de Mercado", dijo.

Afirmó que se prevé que en esta semana se resuelva el problema que preocupa tanto a las familias de los trabajadores como a los duranguenses en general.

"Yo descarto el cierre definitivo, me parece que la empresa tiene un compromiso con Durango y los trabajadores tienen un compromiso con Durango, y el gobierno tiene la responsabilidad y la obligaci√≥n de buscar siempre generar condiciones de di√°logo para encontrar puntos de acuerdo y estoy seguro que no ser√° la excepci√≥n", se√Īal√≥.

En días pasados, la directiva de Altos Hornos de México (AHMSA) había anunciado el cierre de la mina al no llegar a un acuerdo con el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.

Francisco Ordu√Īa, director de Comunicaci√≥n Social de la empresa AHMSA, hab√≠a dado a conocer que el sindicato se neg√≥ a dar de baja a 12 personas consideradas conflictivas y que ocasionaron en el √ļltimo a√Īo un sinn√ļmero de paros de labores en ocasiones generales y en otras ocasiones parciales.

JOSé ROSAS AISPURO TORRES

Actividad. Buscan reanudar las labores en la mina Cerro de Mercado.

