Una vida para dar

La importancia de saber que no estás solo

A veces los días de 24 horas son insuficientes para Ana Castillo, odontóloga lagunera de 29 años que divide su tiempo entre atender a sus pacientes y organizar las actividades de No estás solo, una organización que busca ayudar a niños y personas con necesidad. Con el apoyo de las redes sociales, la ayuda ha ido creciendo como una bola de nieve y entre otras cosas ha contribuido a que decenas de niños no se queden sin útiles para ir a la escuela.

Ana está sentada en una mesa junto a Sofía, Mildred, Judith, Karla y Jasid, un grupo de niñas que entusiasmadas gritan de emoción cuando recuerdan que pronto saldrán de vacaciones y tienen una cita con su amiga de 29 años para hacer pasteles. Ellas son las consentidas de No estás solo y que gracias a la ayuda recibida pueden enfocarse solamente en ser niñas y en disfrutar su infancia.

No estás solo es una organización que lleva seis años y que nació a partir del deseo de Ana y su hermana de ayudar a personas necesitadas. A partir de pequeñas acciones como entregar juguetes y comida, la idea fue creciendo hasta convertirse en el enlace de ayuda que es hoy en día. “Un día decidimos abrir una página en Facebook y publicar que unos niños necesitaban útiles escolares. Así fue como empezó a crecer y la gente empezó a ubicarnos y a ofrecer su ayuda”.

Dar lo que tengo todo me da

Sobre por qué dedicar tiempo, dinero y energía en ayudar a otras personas, Ana tiene claro que el dar a los demás es una parte esencial en la felicidad de uno mismo. “Nosotros creemos que si todos ayudáramos en lo muy poquito o mucho que podamos a alguien en el mundo, eso mejoraría muchas cosas. Definitivamente es nuestro deber”.

Hasta la fecha la respuesta de las personas a las actividades de No estás solo, siempre sobrepasa las expectativas y la meta que se propone. “Una vez pedimos útiles escolares para seis niños y terminaron dándonos para 66. La gente siempre está dispuesta a apoyar aunque no nos conozca o no conozca a los niños. Aunque estén en otras ciudades o incluso en otros países”.

La organización no excluye a personas que en verdad necesiten ayuda, aunque la misma inercia del movimiento la ha llevado a centrarse más en niños de bajos recursos y con carencias económicas. “Creo que es con lo que las personas empatizan más. Las actividades fijas que tenemos son el Día del Niño, donde les hacemos una fiesta a niños de casa Hogar para que se divierta, incluye comida , decoración, un show y se les da un regalo grande que cada persona dona para ellos.

Otra de las actividades de cajón que tiene la organización es el Regreso a clases, donde con el apoyo de los seguidores de la página se les entregan útiles escolares. También en diciembre se organiza la fiesta navideña.

Ana considera que una de las cosas más difíciles de la organización es seleccionar a las personas que recibirán la ayuda. “Si tienes tres niños en necesidad, el trabajo real es ver quién realmente necesita la ayuda. No ha faltado quien ha querido aprovecharse un poco de la situación”.

Para tener un mejor panorama sobre quiénes son los mejores candidatos, la organización está en contacto con líderes de iglesias, personas que dirigen casas hogares, además de estar atento a las propias recomendaciones de las personas.

Un gran cambio

A veces los grandes cambios en la vida de una persona suelen generarse de pequeñas acciones. No estás solo busca contribuir, en pequeña o gran medida, a que la gente tenga un respiro de las exigencias del mundo de hoy. Ana, por su parte, le resta importancia a su contribución, aunque es consciente de lo valiosa que puede significar la ayuda para alguien más.

“A mí se me hace mucho pensar en que le hemos cambiado la vida a alguien, pero por comentarios sabemos que al menos sí hemos cambiado ese rato. Una mamá nos decía que ella estaba dudando en inscribir a sus tres hijos al siguiente ciclo escolar porque no tenía para comprar los útiles. Si eso realmente hubiera pasado, para esos niños sí hubiera sido diferente al menos ese año”.

Al preguntar qué es la parte más disfrutable de esta misión, Ana no duda en contestar que es la reacción de los niños y de las personas que reciben la ayuda. “Cuando hemos entregado útiles escolares es el ver la cara de alivio de las mamás, que tienen una preocupación menos. Aunque para algunos no fue gran cosas donar los útiles, para ellas sí lo es. Entre la cara de agradecimiento de los padres y la emoción de los niños, ésa es la mejor parte”.

"Niño, vas a mover montañas"

Un día en la vida de Ana incluye hacer el desayuno para su familia, organizar su agenda de pacientes, atenderlos, hacer ejercicio y salir con sus amigos. Nada muy distinto a las actividades de una chica de su edad. Sin embargo, en su mente tiene muy claro que aquellos son sólo aspectos de la vida y que estar al pendiente de los demás y ayudar, es uno igual de importante.

“Mi filosofía de vida es que todos tendríamos que ser seres humanos muy completos y experimentar en todas las áreas de la vida. Así como muchos dividen su vida entre la familia, el trabajo y la diversión, para mí ayudar es igual de importante. Es parte de la naturaleza del ser humano querer ayudar. Es algo esencial en la vida”.

La meta en la vida de Ana es desarrollarse al máximo en todas esas áreas. En cuanto a No estás solo, sueña con que las personas tengan elementos básicos como alimentación, educación, cultura y diversión. “Así esas personas estarían empatadas con el resto del mundo y cada uno se concentraría en cumplir sus metas y lograr sus sueños”.

Ana no puede dejar de lado la influencia de su abuela, de quien aprendió gran parte de las acciones que hoy realiza. “Ella lo predicaba y lo llevó a cabo durante toda su vida. Fue un ejemplo muy importante en que es eso lo que tenemos que hacer todos y no nos cuesta nada. Mis papás también nos han hecho muy conscientes de que las cosas que tenemos son más de las que necesitamos y la mejor manera de agradecer eso es dándole un poquito más a lo demás”.

Fuente de inspiración

El trabajo de No estás solo ha sido además de ayudar, encender una chispa en los demás para tener más consciencia de las personas que nos rodean. Significa una de las grandes motivaciones de Ana para continuar haciéndolo. “Vemos cómo la gente se inspira y empieza a ayudar por su cuenta. Es una cadena que se hace más grande y entre más trabajo hagas, a más personas va a llegar”.

Ana cuenta que el mayor aprendizaje en su recorrido con la organización es el de saber apreciar lo que se tiene. “Hemos visto niños de seis años que tienen más problemas de los que yo he tenido en toda mi vida. Aprendes a agradecer y a apreciar todas las cosas que tienes. Te ayuda a eliminar tus dramas y preocupaciones y le resta importancia a las cosas que nos estresan”.

Uno de los sueños de Ana es el de tener un comedor para nutrir de una buena alimentación a los niños y combinar actividades culturales, educativas y musicales. “La base para que todo salga bien en la vida tiene que empezar con una buena comida que nutra, que te dé la energía suficiente para soñar con todo lo que vas a hacer. También los libros, las canciones, las películas y las historias te cambian la perspectiva de vida y creo que sería algo básico tener acceso a ellos”.

¿Qué representa La Laguna para ti?

Aquí nací y aquí he vivido siempre. Está llena por todos lados de historias y de personas que quiero. Si tienes un lugar que te gusta y en el que eres feliz es que estás agradecido por todo lo que te ha pasado ahí, lo menos que puedes hacer es ayudar a las personas que ahí viven.

Ana dedica gran parte de su tiempo a la organización No estás solo. (FOTOGRAFÍAS: MICHEL MORÁN)

