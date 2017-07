Clausura Inspección y Verificación 12 establecimientos en Torreón

TORREÓN, COAH.-

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón clausuró de manera temporal 12 establecimientos al no respetar horarios para la venta de alcohol, por falta de permisos y por explotación de giro.

Luis Morales, titular de la dependencia, informó que fueron 31 actas las que se levantaron en esta semana que concluye, de las cuales 12 terminaron en clausura.

Entre los establecimientos, un club deportivo privado ubicado sobre la carretera Torreón- San Pedro y un centro de espectáculos ubicado sobre el Periférico Raúl López Sánchez.

El primero por no respetar horarios y no tener licencia a la vista y el segundo por no contar el permiso correspondiente.

Entre los otros establecimientos están 4 hoteles y moteles de los 30 que se visitaron en donde tres de ellos se encontraban en condiciones insalubres.

De acuerdo con Morales, la clausura es temporal y en caso de reincidencia serán turnados al Tribunal de Justicia Municipal.



Luis Morales informó que fueron 31 actas las que de levantaron en esta semana, de las cuales 12 terminaron en clausura. (EL SIGLO DE TORREÓN)

