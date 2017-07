Formación humanística en línea

YOHAN URIBE

El Siglo de Torreón

Estudiar en línea se ha vuelto una opción cada vez más cercana, no sólo porque rompe la barrera física de quienes por cuestiones laborales no pueden asistir en los horarios estrictos a un centro de educación, sino porque muchas veces los programas no se encuentran en su ciudad.

En el país cada vez más, las instituciones de educación superior, reducen en su oferta los programas dedicados a las humanidades y las artes, sin embargo, Casa Lamm, es uno de los proyectos que precisamente por dedicar a la formación de estas ramas de la educación, ha logrado afianzarse con sus cursos, talleres, licenciaturas, maestrías y doctorados.

El doctor Rolando A. Vilasuso Montero, director del Sistema de Educación en Línea del Centro de Cultura Casa Lamm, explicó en entrevista con El Siglo de Torreón, parte de una gran oferta en humanidades y artes, que el centro cultural ofrece, y que la han llevado a convertirse en un referente internacional.

A raíz de la apertura en línea de programas de especialización, ¿se han vinculado con público del interior de la república?

La mayor parte de nuestros estudiantes en línea son del interior de la república. También contamos con alumnos de la Ciudad de México y otros que se encuentran en Europa, África y Latinoamérica.

→ ¿La tecnología rompió algunos paradigmas de la educación presencial?

Sin duda. La tecnología propicia una interactividad y combinación de recursos pedagógicos que no se logran en las clases presenciales tradicionales, como tener la posibilidad de participar en línea, de manera virtual, en chats, foros, exámenes, entregas de tareas.

Desde la comodidad de su casa o dondequiera que se encuentren, en el momento que lo deseen, los estudiantes pueden consultar o bajar a sus equipos, computadoras, tabletas, celulares, libros, películas, actividades evaluativas y toda clase de materiales de apoyo. Además de contar con ligas electrónicas que los llevan de inmediato a los museos, galerías, bibliotecas, instituciones y sitios web especializados más importantes del mundo.

→ Es tener la escuela siempre a la mano...

Asimismo, los estudiantes cuentan con una atención personalizada los 7 días de la semana, las 24 horas. Esta atención cubre tres aspectos fundamentales:

1.-Todo lo relacionado con lo académico (aclaración de dudas y asesorías por parte de profesores expertos).

2.-Todo lo relacionado con la informática (apoyo técnico y asesoría por parte de nuestros ingenieros sobre el funcionamiento de la plataforma educativa, sistemas operativos, programas computacionales).

3.-Todo lo relacionado con lo administrativo (entrega de documentos, pagos, boletas y certificados académicos. De hecho, existe una plataforma informática dedicada exclusivamente a esta parte).

→ ¿Una educación al alcance de todos?

Lo más importante, respecto a la ruptura de paradigmas, es que democratizamos el estudio del arte y de la cultura con la mayor calidad, con los expertos más importantes en sus especialidades.

Por este medio, por ejemplo, cualquiera, desde el lugar más apartado, puede hacer un diplomado, licenciatura, maestría o doctorado en arte moderno y contemporáneo, en literatura o en arte cinematográfico, entre otros, y recibir un título reconocido por la SEP, de validez nacional e internacional.

→ A diferencia de algunas universidades Casa Lamm sigue apostando al arte y las humanidades, ¿eso los hace más competitivos en este sector educativo?

No sólo nos hace más competitivos, nos hace más conscientes del enorme compromiso que tenemos con el país y con el mundo, porque el arte y las humanidades son parte esencial de la cultura. Como bien sabes, la cultura es el alma de los pueblos y México es uno de los tres países a nivel mundial (los otros dos son Italia y China), de mayor riqueza en este sentido. La responsabilidad es tan grande como el orgullo que sentimos por nuestro trabajo y nuestra cultura.

→ ¿Cómo seleccionan la plantilla de educadores que trabajan en esta institución?

Seleccionamos a los profesores por sus competencias académicas, especialidades, especializaciones, logros investigativos, experiencias en el campo del arte, de la cultura en general y, sobre todo, por estar dispuestos y poder asumir el reto de acompañar a los estudiantes como facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Por eso nuestra plantilla de profesores es pequeña, en relación con otras instituciones. Prometemos una atención personalizada de la más alta calidad y cumplimos con ese principio, el cual marca la diferencia con otras instituciones de educación en línea y nos convierte en líderes.

→ ¿Qué tan importante sigue siendo la labor filantrópica del sector privado dentro del proyecto académico de Casa Lamm?

El proyecto académico de Casa Lamm es una labor sin fines de lucro que se sostiene cien por ciento gracias al trabajo que realizamos día tras día. A diferencia de otras instituciones de educación superior, como sucede en muchas partes del mundo, Casa Lamm no obtiene apoyo del sector privado.

→ ¿Qué tantos estudiantes tienen del interior de la república y fuera del país?

Alrededor del 70 por ciento de la plantilla de alumnos son del interior de la república y de otras partes del mundo, eso es algo que no llena, el reconocimiento de muchos estudiantes nacionales e internacionales.

→ ¿Tienen programas de becas para futuros estudiantes?

Todos los interesados en estudiar con nosotros que demuestren tener ingresos bajos y problemas económicos pueden aplicar para recibir becas. Además, patrocinamos exposiciones, eventos culturales y ediciones de libros, para dar a conocer el talento de nuestros estudiantes.

→ El tiempo es un valor fundamental a la hora de hacer una maestría o doctorado, ¿la educación en línea tiene este factor a su favor?

El aprovechamiento del tiempo es una de las tantas ventajas de la educación en línea. Por eso, la mayoría de nuestros alumnos son profesionales y muchos de alto nivel que de otra manera no podrían hacer una actualización o especialización de sus estudios, por el poco tiempo libre disponible con el que cuentan.

→ ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que actualmente hacen parte de su institución?

Contamos, entre nuestros alumnos, con artistas plásticos, diseñadores, directores de galería, directores de instituciones culturales en general, profesores universitarios que necesitan actualizarse y tener un título de posgrado en humanidades, jóvenes interesados en hacer sus licenciaturas en arte, literatura o cine, periodistas, comunicólogos, curadores de arte, escritores, historiadores, médicos, psicólogos, psiquiatras, directores de cine, guionistas, investigadores, amas de casa. Como comprobarás, cubrimos un amplio espectro.

Un proyecto ejemplar

El programa en línea e-lamm, es un sueño hecho realidad que surgió en el año 2007 del pensamiento estratégico e innovador de la doctora Claudia Gómez Haro Desdier y de la experiencia pedagógica, tecnológica y humanística del doctor Rolando A. Vilasuso Montero. Un sueño porque renovó radicalmente el concepto de enseñanza existente, rompiendo con cualquier barrera física y haciendo accesible el nuevo modelo educativo de Casa Lamm a todo México y al mundo.

Actualmente ofrecen las licenciaturas en Historia del arte, Literatura y creación literaria, al igual que en Arte Cinematográfico. Maestrías en Historia Moderna de México, Arte Moderno y Contemporáneo, Literatura y Creación Literaria, o, en Arte Cinematográfico, hacen parte de la oferta de especialización, al igual que el doctorado en Historia del Arte. Diplomados y cursos libres, que además son impartidos por especialistas internacionales, han logrado hacer de este modelo educativo, un referente en el país y el extranjero.

Información Los interesados en la oferta educativa de Casa Lamm pueden comunicarse a: Los interesados en la oferta educativa de Casa Lamm pueden comunicarse a: ⇒ Los teléfonos 55253938 y 55253918. ⇒ Twitter @casa_lamm. ⇒ La página de Facebook /Casa Lamm Centro de Cultura. ⇒ O el correo lammacademico@casalamm.com.mx.

Sello. El Centro de Cultura Casa Lamm es reconocido por ser una institución educativa de alto nivel, orientada principalmente a estudios del arte, la literatura y humanidades, con una oferta en línea.

Reciente. Graduados de la generación 2017 de Casa Lamm con Rolando Vilasuso, Director del Sistema Educativo en Línea.

