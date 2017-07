Todavía no terminan y abren nuevos frentes

Metrobús. Hay tramos que permanecen cerrados a pesar de que ya no hay maquinaria trabajando ahí, lo que ha generado inconformidad entre vecinos y comerciantes.

Aunque no han concluido algunas zonas, ya se abrieron nuevos tramos del metrobús, lo que ha generado inconformidad entre vecinos y comerciantes, así como señalamientos de automovilistas.

Gerardo Berlanga Gotés, director de Obras Públicas, aseguró que se han apegado en un 95 por ciento al cronograma y que así es como se debe llevar la obra en términos de la pavimentación.

"Es una obra muy complicada, el que tú veas que un pedazo aparentemente está abandonado, no, es que en ese lugar ya se hizo el agua y el drenaje, se deja acordonado, ya no ves gente trabajando y en otro lugar estamos trabajando en el agua y el drenaje, hasta que no terminas un cierto tramo luego ya viene la máquina pavimentadora y hace todo el tramo completo porque es imposible ir pavimentando de 20 en 20 metros que se van terminando, las máquinas necesitan mínimo un tramo de 100 metros", explicó.

Dijo que se ha buscado la comunicación con los vecinos para perjudicarles en lo mínimo pero aseguró que la obra trae un ritmo importante de trabajo y que la empresa que la realiza, Cementos Mexicanos, es de las más fuertes del país, además de que se le supervisa adecuadamente.

Por su parte, Sergio Lara Galván, regidor del PAN, dijo que hay múltiples quejas de ciudadanos sobre la forma de trabajar, además de que ven poco personal.

"Las obras no parecen llevar una secuencia lógica ni una terminación de etapas o de fases como debe de ser, ese detalle es parte de lo que hemos estado señalando, empiezan en un lado, no lo terminan y ya comienzan en otro punto, sin terminar lo que estaba pendiente", comentó.

Consideró complicado que la obra completa se entregue en esta administración, pues además aún falta consensar con los transportistas el modelo de negocio del metrobús.

Cifras Algunos datos: Algunos datos: ⇒ La inversión total de la obra será de 800 millones de pesos. ⇒ El avance global de la obra es de un 70 por ciento. ⇒ El contrato actual de Cemex es de 385 millones de pesos. ⇒ Comprende el tramo de Francisco Sarabia al par Vial Múzquiz y Ramos Arizpe hasta el bulevar Constitución.

