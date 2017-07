Pide auditoría física de baños 'costosos'

EL SIGLO DE TORREÓN

La bancada del PAN en el Cabildo de Torreón solicitará una auditoría física y técnica de los módulos de baños que se hicieron con recursos del Copladem, pues existe la percepción de que se incurrió en un exceso en estas inversiones.

Sergio Lara Galván, regidor del PAN, señaló que a simple vista se considera un costo excesivo en estas instalaciones y consideró alarmante que se busque justificar estas inversiones con tan elevadas cantidades.

"No nos podemos imaginar esos baños con mármol travertino o con algunas otras instalaciones de lujo", comentó, "realmente la obra así como se ve, debería estar costando, a lo mucho, 300 mil pesos, 400 mil pesos, y no los 800 mil que ellos mencionan".

Lara indicó que las obras del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) se realizan con recursos federales, por lo que son auditadas continuamente, sin embargo, consideró que será necesario que la comisión de Obras Públicas detalle el avance de estas obras y cuestionar sobre los costos.

El regidor dijo que el año pasado se ofreció un recorrido sobre algunas obras del Copladem, pero principalmente se enfocaron a los pozos del Simas que recibieron este tipo de recursos, así como instalaciones de la red de drenaje, y no se recorrió la totalidad de las obras.

"La verdad, es exigirle a Contraloría directamente que entre en una auditoría física y técnica en relación con este punto en particular, porque no se vale, es dinero que debe estar destinado al mayor número de obras posibles, con costos reales, y no estar beneficiando a particulares inflando el costo de los mismos", expresó.

El regidor dijo que, en lo que va del presente año, no se ha tenido una reunión para revisar físicamente y documentalmente el avance en la inversión del Copladem.

El diario El Universal publicó que en la gestión de Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón, el Municipio construyó baños con valor superior a los 800 mil pesos en escuelas de las colonias Fidel Velázquez, Compresora y el ejido La Rosita y compara el costo con el valor de una casa completa.

Ayer el director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés, dijo que los baños sí tienen esos costos y consideró que comparar el costo de la construcción de los baños de las escuelas en las obras del Copladem con el valor de una casa no es medir "peras con peras".

