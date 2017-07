Una propuesta que rompe los géneros

YOHAN URIBE

Adán Jodorowsky o Adanowsky es un músico, director y actor franco-chileno, que ha llevado una propuesta fresca e independiente a diferentes públicos a través de plataformas alternativas; el artista, se presentará el próximo viernes 4 de agosto a las 9:00 de la noche en el foro de La villa feliz.

La presentación, que hace parte del proyecto de música independiente que promueve Tácet; será un montaje que, como se caracterizan sus conciertos acústicos, radica en la simpleza y la intimidad.

El 30 de octubre de 2006, lanzó su primer álbum en solitario, Étoile Éternelle, como "Adanowsky", y su primer sencillo, "L'idole", que también fue lanzado en español como "El Ídolo".

En 2011, el artista que se presentará en La Laguna, lanzó su segundo álbum en solitario Amador, y ganó el premio UFI por mejor Artista Internacional del Año y mejor Espectáculo en Vivo. Luego conoció a Devendra Banhart, y juntos grabaron la canción "You are the one" y "Dime cuándo". También ayudó en el nuevo álbum de Alizée, escribiendo una canción para ella llamada "La Cándida".

En 2012 produjo el primer álbum en solitario "Dorado" de León Larregui, vocalista de la banda mexicana Zoé. Mientras que en 2013 Adán apareció en la película de su padre La Danza de la realidad y compuso su banda sonora. En 2014 produjo y lanzó el álbum Ada.

Actualmente se presenta grabando su próximo lanzamiento como Adán Jodorowsky.

Este artista multifacético llegará por primera vez a Torreón recorriendo el repertorio musical que lo ha llevado a colocarse como uno de los grandes exponentes del rock independiente no sólo en México sino en países como Francia, España e Inglaterra, donde también se ha presentado.

Promoviendo la música

Como promotora, Tácet produce y gestiona eventos musicales específicos a cierto público, con el principio básico "El contenido es lo primero y lo más importante" y en base a esto, es enfocado y comercializado al mercado meta. La intención, es lograr eventos con artistas reconocidos y no tan reconocidos, siempre y cuando tengan una propuesta original qué ofrecer.

La finalidad de Tácet como plataforma, es desarrollar y producir contenido musical hacia dentro y fuera del país; siendo un referente en la industria musical y con esto impulsar Torreón como una plaza importante para este tipo de proyectos.

Independiente. El artista franco-chileno Adán Jodorowsky dará un concierto en La Laguna.

