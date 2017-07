Entregan noria reparada en bosque

El Siglo de Torreón

A más de dos semanas de intensas movilizaciones para exigir y llevar agua al Bosque Venustiano Carranza tras la falla en la bomba de la noria abastecedora, por fin fueron entregados los trabajos de reparación, tras permanecer varios días en período de prueba. Pese a su funcionamiento, el apoyo por parte del departamento de Parques y Jardines se mantiene para garantizar la humedad en el lugar.

Baldomero Huerta, administrador del lugar, informó que fue el fin de semana pasado, que el proveedor contratado por el Ayuntamiento de Torreón, entregó los trabajos de reparación con un buen funcionamiento de la noria que ofrece un gasto de entre 10 a 12 litros por segundo.

Huerta aclaró que no puede asegurar que la noria no presente en un futuro nuevas fallas, "no podemos, puede fallar por cualquier circunstancia, dentro de la entrega tiene los dispositivos de protección y pues está funcionando correctamente, no se ha parado", comentó.

Explicó que además de los 10 a 12 litros por segundo que abastece la noria, se cuenta con el apoyo de empresas Peñoles, quien mantiene sus siete a ocho litros por segundo de agua tratada, cantidad que representa casi el doble de la cantidad que habitualmente enviaba y que desconoce hasta cuándo será de esa forma.

El apoyo por parte del departamento de Parques y Jardines sigue con el envío de pipas a diario. Señala que son cerca de 14 las pipas las que se reciben a diario en el Bosque Venustiano Carranza, apoyo que señala, será permanente o al menos hasta que así se considere necesario.

"Hasta que digamos que se recuperó el Bosque en cuanto a la humedad. Se está regando con pipas para poder recuperar la humedad residual y así poder tener más infiltración de agua y menos evaporación, ante las altas temperaturas que se han registrado".

A salvarlo Bosque Venustiano Carranza: Bosque Venustiano Carranza: ⇒ Cuenta con un gasto de 10 a 12 litros por segundo de su noria. ⇒ Recibe entre 7 a 8 litros por segundo de agua tratada por parte de Peñoles. ⇒ Se divide en 16 secciones. ⇒ Restableció el calendario de riego. ⇒ Aún recibe pipas de Parques y Jardines.

Revive. Se riega con pipas para recuperar la humedad residual y así poder tener más infiltración de agua y menos evaporación.

