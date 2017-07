'Si dijo absolutamente yo no lo escuche'

VIDEGARAY CONSIDERA QUE LA REUNIÓN FUE UN GRAN PASO

"Yo no lo escuché", dijo el canciller Luis Videgaray ante los reportes que para media mañana ya habían inundado la web, la radio y la televisión en torno a que el presidente Donald Trump había afirmado que "absolutamente" está firme su decisión de construir un muro, pagado por los mexicanos, que separe a México de Estados Unidos.

Apenas había iniciado el encuentro bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos -el primero de la era Trump- cuando la agencia de noticias AFP difundió en Twitter que el presidente estadounidense había sostenido, teniendo a su lado al presidente Enrique Peña Nieto, su decisión sobre el muro.

La cadena de televisión estadounidense ABC News también difundió un extracto del video e incluyó subtítulos para confirmar que sí dijo la palabra "absolutamente" ante la pregunta de la periodista.

Conforme el protocolo sobre encuentros bilaterales de jefes de Estado en el marco de cumbres como la del G-20, al inicio un reducido grupo de periodistas ingresa por unos segundos al salón de la reunión para tomar aspectos y, a veces, los mandatarios hacen un breve comentario.

Ayer viernes, cuando los reporteros, camarógrafos y fotógrafos abandonaban la sala, una periodista lanzó una pregunta a gritos y cuestionó a Trump si mantenía su posición de construir un muro que pague México para separar a los dos países. Agencias internacionales reportaron que Trump respondió "absolutamente".

Al revisar las imágenes del momento se aprecia a Trump al lado del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, para después escucharse muy bajo la palabra "absolutamente" mientras los periodistas comienzan a abandonar la sala.

No puedo desmentir: canciller. Al concluir el encuentro con Trump, el canciller Luis Videgaray se trasladó al Centro Internacional de Prensa para ofrecer un balance de la reunión en la que, al lado del presidente Peña Nieto, participó y referirse a la declaración de Trump.

"Yo no puedo desmentir, lo que puedo decir es que yo no lo escuché (a Trump) afirmar (la palabra) 'absolutamente' (en respuesta a la periodista), si lo dijo no lo escuchamos. Lo importante, lo relevante para México, es que eso no fue tema de la conversación, así lo habíamos acordado y así fue", explicó el canciller a los periodistas mexicanos.

Efe

¿Lo dijo?. La renión de Peña y Trump estuvo llena de especulaciones con relación al muro.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...