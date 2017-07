Verdades y Rumores

Dicen que un ambiente de tensión se siente en el edificio público más caro de la ciudad, sobre todo en el séptimo piso, que en los últimos días ha sido escenario del ir y venir de funcionarios municipales de primer nivel. Nuestros subagentes disfrazados de macetas nos informan que a lo largo de la semana han tenido largas y misteriosas reuniones con el alcalde Jorge Luis Morán que consumen buena parte del tiempo laboral de los directores. Cuentan que la razón de tanta junta es que don Jorge quiere amarrar muy bien todo antes de dejar el cargo -no se sabe si el 31 de diciembre o antes-, pero principalmente lo que tiene que ver con las finanzas públicas.Al parecer, hay preocupación porque algunas cifras no cuadran y, dicen, mucho tiene que ver el desorden de la nómina municipal, al grado de que se revisa a detalle a quién se le darán las gracias porque pasará a vivir en el error antes de tiempo.

Pero no sólo eso es lo que parece provocar nerviosismo en el Invernadero Mayor. Dicen que los integrantes del gabinete se miran cada vez con mayor desconfianza entre sí debido a los pájaros en el alambre que han sido evidenciados en los últimos días. Esta semana comenzó a circular en la redes sociales un audio de una supuesta conversación que sostiene el alcalde con un tal Gerardo, que se entiende es muy cercano a él. En la grabación se escucha a quien se identifica como don Jorge avisar a su interlocutor de que van a permitir una hora más de venta de alcohol en los antros para que le notifique a su hijo. A su vez, el tal Gerardo le advierte que anda corriendo fuerte la especie de que en los establecimientos del alcalde se permite la entrada a menores de edad, cosa que representa una grave violación al reglamento y que el supuesto Morán no niega. Pero la cosa no para ahí. Cuentan que en la oficina del director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, fue encontrado un micrófono que, de acuerdo a los alcances del mismo, se sospecha que fue colocado por alguien de dentro de la Presidencia Municipal. Tal parece que las pugnas dentro del equipo riquelmista están a todo lo que da en el marco de una elección que no termina de resolverse y que esto detiene la conformación del equipo de quien ya se vio sentado en la Silla Máxima del Palacio Rosa... aunque todo puede pasar.

***

Y ya entrados en el tema electoral, o mejor dicho postelectoral, los piquetes de ojo siguen a la orden del día. En la semana los equipos de prensa de los principales protagonistas del pleito legal por el resultado de los comicios para la gubernatura de Coahuila han desplegado sendas estrategias para golpear al rival con el afán de influir en el ánimo de la opinión pública y, quien quite, también en el de las instituciones electorales, principalmente los tremendos tribunales. De parte de la gente del panista Guillermo Anaya corrieron la versión de que la anulación de la elección es ya inminente y que, ante este hecho, el PRI ya anda buscando quién será el candidato, porque don Miguel ya no sería la opción para una eventual nueva elección. Incluso hasta se mencionan nombres como la senadora Hilda Flores, o los diputados federales Jericó Abramo y Armando Luna, el diputado local Chema Fraustro y hasta el secretario de Gobierno, Víctor Zamora. Pero como misteriosamente ninguno ha querido, ya de plano andan diciendo que estarían dispuestos a ofrecerle disculpas a Javier Guerrero para que tome la bandera. También los panistas comentan que como seguro ganarían en los nuevos comicios, la familia Moreira ya está buscando acercarse con el primer ministro canadiense Justin Trudeau por aquello de que el país más septentrional de América es muy generoso con los perseguidos políticos. Frente a esta ola de versiones era obvio que los priistas no se quedarían callados e hicieron lo propio a través de su equipo de prensa. Los tricolores circularon la especie de que es cuestión de días para que la temible SEIDO y la Fepade, con su “fiscal de hierro”, le echen el guante a don Memo por presunto lavado de dinero a consecuencia de una investigación por haber triangulado recursos de procedencia ilícita a través de unas tarjetas usadas por un sindicato fachada para aceitar la estructura clientelar blanquiazul. Es decir, una denuncia que presentó el PRI durante la campaña y en la que se embarra también al senador Luis Fernando Salazar y al exsenador Rodolfo Dorador. Pero también juran y perjuran que el independiente Guerrero pudo estar involucrado ya que habría recibido recursos de las cuentas anayistas. Todo lo cual nos hace pensar que la guerra sucia no ha terminado y que, por lo visto, no terminará hasta que resuelva el Tremendo Trife.

***

Tres fantasmas recorren el proyecto del necesario Metrobús. Uno es el rezago. Otro, el desorden. Y el tercero es la duda. Respecto al primero hay que mencionar que mientras del lado de Torreón y Matamoros por lo menos ya comenzaron las obras en la vía por donde pasará el nuevo transporte metropolitano, en Gómez Palacio y Lerdo el tiempo pasa y no hay acuerdo, ni avances, ni nada, por lo que el dinero incluso está en riesgo de perderse. En cuanto al fantasma del desorden, es menester comentar que los trabajos que se realizan en el bulevar Revolución tienen toda la pinta de que no están bien programados u organizados. Y esto es evidente en algunos tramos, como el que abarca la calzada Matías Román y el par vial de las calles 21 y 22, en donde desde hace semanas no se ve ni un alma, sea de humano o de máquina, laborando en el lugar, como si ya estuviera terminado. Pero esto no es así. Fue concluido el carril por donde pasarán las unidades del Metrobús, pero a los lados hay montones de tierra que impiden la circulación vehicular. Mientras tanto, se siguen abriendo frentes de obra en otros lugares, lo que contribuye a presionar el tránsito a lo largo de una de las principales rúas de la ciudad. Por último está el fantasma de la duda. Y es que los concesionarios aún desconocen a ciencia cierta cómo funcionará el dichoso modelo de negocio que le dará forma a la ruta troncal y que sacará a todas las rutas secundarias del bulevar Revolución. Y aunque se han reunido con autoridades, parece que hablan distintos idiomas, porque la cantaleta es la misma desde hace meses: falta información. Pero quizá la duda más importante sea la de los usuarios, a quienes no se les ha informado cuánto costará el pasaje. A ver si ya se ponen las pilas todos.

***

Cuentan que la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, está molesta con el gobernador José Rosas Aispuro Torres, o al menos eso parece dar a entender. Nuestros subagentes no saben si fue aquel desplante que sufrió en la inauguración de la Feria de Gómez Palacio y coronación de la reina de la fiesta cuando uno de los guaruras de Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio, no le dejó subir al estrado junto con las demás autoridades, o la falta de recursos estatales que por una cosa o por otra se han retrasado en la ciudad jardín. Lo cierto es que dos días después se realizó otra coronación, pero esta vez en Lerdo, específicamente en Villa Juárez, donde se proyectaba la participación del gober Aispuro y doña María Luisa en los festejos del pueblo por el reparto agrario y se dijo que ambas autoridades coronarían a la reina. El asunto es que al parecer los antiguos desplantes de doña Lety parecieron haber hecho mella en González Achem, quien no canta mal las rancheras y también tiene su carácter, y decidió simplemente desairar al gobernador en el acto. Así pues el “Güero” fue acompañado por el subsecretario de Gobierno de La Laguna, Manuel Ramos -estratégico alfil del clan Herrera- y del subsecretario de Educación, Cuitláhuac Valdés, además de otras autoridades, pero no acudieron todas las personas que se esperarían a la mentada coronación pues no fueron convocadas las lideresas, aquellas que van a hacer montón y que llenan los eventos de las autoridades para dar la impresión de aceptación y arraigo con el pueblo. Nada de eso. Pero si pensaba usted, agudo lector, que eso sería suficiente para hacer llegar un mensaje, pues no, ya que doña María Luisa apenas iba arrancando y para no quedarse con las ganas de coronar a alguien hizo su propio evento sin la participación de las autoridades estatales y ahí mismo, en Villa Juárez, tomando como pretexto las fiestas religiosas patronales, con lo que logró coronar otra jovencita como la reina de estas fiestas, en un acto que contó, dicen, con más poder de convocatoria pues hubo algo así como dos mil personas y hasta banda llevaron. Así pues que, debido a diferencias políticas, Villa Juárez tiene dos reinas, la que coronó el gober Aispuro y la que coronó por motivos religiosos la alcaldesa lerdense. A Dios rogando... dicen.



