Asaltan a empleados de restaurante de pollos en Gómez Palacio

Asaltan a empleados de restaurante de pollos ubicado sobre el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio, los presuntos ladrones lograron escapar.

El asalto se registró alrededor de las tres de la tarde de este viernes, en la sucursal ubicada sobre el citado bulevar, entre las calles Montecarlo y avenida South del Monte, de la colonia Campestre.

De acuerdo con los primeros reportes, al lugar ingresaron dos hombres armados que portaban cascos de motociclista, mismos que amagaron a los empleados de seguridad, en tanto otro involucrado despojó a los empleados de sus pertenencias.

Una vez que concluyeron el atraco, los asaltantes salieron de la tienda y se dieron a la fuga con rumbo desconocido, sin que los afectados lograran ver en qué unidades viajaban.

Del hecho no se reportaron personas lesionadas, y de acuerdo a las investigaciones, los ladrones se llevaron diez teléfonos celulares, así como diversas carteras de las cuales se desconoce la cantidad exacta del monto, sin embargo, no se apoderaron del dinero de las cajas registradoras, y al momento del asalto no había clientes en el lugar.



