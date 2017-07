'El toque especial era la cenefa en sanitarios'

TORREÓN, COAH.-

Les dijeron que serían los “consentidos”, pero nunca se imaginaron que sus sanitarios fueran de los más caros entre las instituciones educativas del Estado. Es la escuela primaria Leonila Giamattei Ramos, enclavada en la colonia Fidel Velázquez de Torreón y en donde el Ayuntamiento de Torreón, —durante la administración del actual gobernador electo Coahuila, Miguel Riquelme Solís— construyó sanitarios con valor de 845 mil 836.91 pesos, recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).

Según el portal de transparencia, la obra inició el 25 de julio del año pasado y terminó el 22 de octubre. Sin embargo, esta mañana, Heber Asael Lemus Gallegos, director del plantel educativo, aseguró que los trabajos concluyeron hasta febrero de este 2017 y que “como en los baños debe haber un contrato de drenaje y agua potable directamente de Saltillo (de la Secretaría de Educación) pues no se pudo hacer por parte de la escuela, y Simas no pudo hacer la conexión, aparte no se ponían de acuerdo ni la constructora y ni Obras Públicas, hasta la fecha estamos esperando la conexión de agua potable y el contrato para que lleguen los recibos”.

“Hace como tres semanas vinieron a finiquitar la obra, yo firmé un documento, incluso nos faltaban las llaves de uno de los baños, la entrega fue un poquito informal, después nos dejaron las llaves en la mesa de la dirección, yo no sabía que hacer”, explica el director.

Esta mañana, El Siglo de Torreón realizó un recorrido por el plantel y se pudo observar que los sanitarios de hombres y mujeres que se construyeron cuentan con cenefa en la parte de los lavabos, con espejos y algunos accesorios. “Nos dijeron que estaba consentida la escuela y que les pidieron que los baños quedaran muy bonitos. Dijeron que el toque especial era la cenefa”, comentaron los docentes.

Mientras tanto, los sanitarios que se encuentran operando en la escuela, lucen deteriorados. Tienen graffiti, falta el agua, los mosaicos están rotos y los lavabos apenas se sostienen con algunos blocks. Incluso, algunos niños como Dulce y Aneth, expresaron que por las condiciones de los baños, prefieren aguantarse las ganas de ir al baño.

Como este centro escolar, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Torreón aparecen construcciones de módulos sanitarios de los años 2014, 2015 y 2016 en: el Jardín de Niños “Ignacio Zaragoza” del ejido La Palma, cuya inversión fue de 634,972.63 pesos; Jardin de niños “Lázaro Cárdenas del Río”, del ejido La Concha con 612,399.99 pesos; la escuela primaria “Jaime Torres Bodet” de la colonia Nueva Laguna Norte con un monto de 616,837.03 pesos y la escuela primaria “Álvaro Obregón” de la colonia Compresora con una cantidad de 804,758.55 pesos.

Además, aparece la construcción de un módulo combinado de sanitarios en el Jardín de Niños “Alfredo Nobel” del ejido La Rosta, con una cifra de 854,973.42 pesos.

Las características físicas de las obras son similares, únicamente varía los periodos de ejecución, los beneficiarios y las metas físicas, es decir, los metros cuadrados. Todos los fondos que se utilizaron en estas seis escuelas, y que ascienden a más de cuatro millones y medio de pesos, son del Copladem y las obras, aparecen como “Terminadas”.

Cabe señalar, que en el mismo rubro, aparecen otros trabajos como mejoramientos de aulas, y mejoramiento y mantenimiento de módulos sanitarios.



