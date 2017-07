No necesitamos de un hombre para ser felices: Bozzo

TORREÓN, COAH.-

La infidelidad de Cristian Zuárez con una mujer de 50 años de edad que radica en Miami, fue el detonante para que terminara la relación que él tenía con Laura Bozzo.

En su cuenta de Twitter, la llamada “Señorita Laura” confirmó que ya es oficial el fin de su romance con el argentino.

“Informo que mi relación con Cristian termino de manera definitiva ,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema”, explicó Laura.

Previamente, Bozzo había dicho en su red social que las mujeres no necesitan de un hombre para salir adelante.

“A las mujeres que pasan momentos duros FUERZA no necesitamos de un hombre para ser felices, siempre fui más madre que mujer”, posteó.