Arrolladora llegó al palenque de la Feria de Gómez Palacio

La Arrolladora Banda el Limón se presentó la noche de este jueves en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio 2017.

La agrupación sinaloense llevó a cabo un amplio recorrido de sus éxitos a través de su gira Libre otra vez, que ya había traído a la Comarca Lagunera el pasado 18 de marzo en el Coliseo Centenario de Torreón.

Pasadas las 22:00 horas el lugar abrió sus puertas. Los fanáticos del grupo poco a poco fueron ocupando sus asientos. Los involucrados en las peleas de gallos se hallaban ahí desde antes efectuando sus apuestas.

Al dar las 12:00 de la media noche; José Isidro Beltrán, Vincen Melendres, Eric Iturralde, Ignacio Sánchez, Luigi Montaño, Joel Montoya, Omar Nieves y Salvador Aguilar, entre otros miembros irrumpieron en el redondel.

Cuéntame, fue de las primeras rolas que la agrupación liderada por don René Camacho entregó a la audiencia. “Te amo Vincen, bésame”, exclamó una joven que se encontraba en el área VIP del palenque.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Beltrán dijo que le emocionaba la idea de que esta vez ellos gritaran “Arriba Gómez Palacio”, en lugar de “Arriba Torreón”; sin embargo, fueron los artistas los que se equivocaron ya que en ciertas ocasiones se referían a La Laguna de Coahuila y no a la de Durango.

"Estamos felices de ir a Gómez Palacio, pese a que la ciudad está pegada a Torreón, a donde fuimos en marzo, creo que las personas son distintas, además no es lo mismo gritar 'Arriba Torreón' que 'Arriba Gómez Palacio', es un placer llevarles nuestra música", había dicho José Isidro.

Qué me vas a dar si vuelvo, Me acostumbré, En los puritos huesos, La llamada de mi ex, Te perdí la fe, Así fue, Arrepentida y Cuánto me cuesta tu amor fueron otras de las melodías que la Arrolladora compartió en una velada que terminó hasta las 3:00 de la madrugada.



La agrupación sinaloense llevó a cabo un amplio recorrido de sus éxitos a través de su gira Libre otra vez. (EL SIGLO DE TORREÓN)

