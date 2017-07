Oficial, cierra la mina Cerro del Mercado

SE LIQUIDARá A LOS TRABAJADORES CONFORME A LEY, ADVIERTEN

La compañía Altos Hornos de México (AHMSA) decidió cerrar las operaciones de la mina Cerro de Mercado, en Durango, debido a los problemas laborales que genera el sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Se rompieron las negociaciones entre el sindicato minero de Gómez Urrutia y la directiva de AHMSA, quienes en definitiva anuncian que se van de Durango y cierran la mina Cerro del Mercado.

Francisco Orduña, director de Comunicación Social de la empresa AHMSA, dio a conocer que lamentan lo sucedido, pero el sindicato se negó a dar de baja a 12 personas consideradas conflictivas y que ocasionaron en el último año un sinnúmero de paros de labores, en ocasiones generales y en otras parciales.

"La mina Cerro del Mercado se cierra, se liquidará conforme a la ley a los trabajadores de confianza y a los sindicalizados sólo se les pagará lo correspondiente a sus vacaciones y lo que les toca de aguinaldo, porque su paro fue ilegal y se considera abandono de trabajo", señaló.

Reconoció que en estas pláticas, el Gobierno del Estado era el más preocupado por que se regresara a laborar, razón por la cual era el primero que buscaba lograr acuerdos, pero señala el vocero de AHMSA, fue la postura sindical la que se cerró y no permitió que se dieran de baja a 12 personas conflictivas.

Dijo que estos trabajadores conflictivos provocaban en la empresa desorden, insubordinación, desobediencia, "pachorrismo" y hasta sabotaje, dañando parte del equipo minero, razón por la cual para la empresa era imposible seguir teniéndolos en la plantilla.

Aunque Francisco Orduña reconoce que no quieren decirle adiós a Durango, a pesar de que la mina Cerro del Mercado en estos momentos no es redituable, pero posiblemente en otra ocasión podrían regresar con otras condiciones laborales, "las actuales ya no nos son rentables", acotó.

