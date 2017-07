Sólo 3 % de mujeres ratifican denuncias

ALGUNAS NO LO HACEN POR LA DESCONFIANZA EN LAS AUTORIDADES

El siglo de torreón

Pocas de las mujeres que sufren violencia física la denuncian y las que lo hacen no la ratifican.

Sólo el tres por ciento (%) de las mujeres que son víctimas de violencia física en Lerdo y a las cuales se les da asesoría jurídica y acompañamiento, ratifican al final la denuncia.

Esto según datos del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Lerdo.

Lo anterior es un problema porque la no ratificación impide que las autoridades puedan solicitar mayor protección u otro tipo de apoyo gubernamental, así como de diversas fundaciones y organizaciones.

Ratificar significa confirmar, validar, aprobar, comprobar o reafirmar algo que se ha dicho o prometido, un acto o un escrito.

Cuando se habla de ratificar una denuncia significa que la mujer víctima de abuso o de violencia está confirmando la denuncia.

En lo que va de la administración municipal, es decir, de septiembre del año pasado a la fecha en el IMM se han atendido a tres mil 934 mujeres.

De éstas, tres mil 934 usuarias, mil 475 son por violencia, tanto física, emocional, psicológica, patrimonial o económica.

El tipo de violencia psicológica equivale al 70% de los casos.

Un 20% de los casos, alrededor de 295, tienen que ver con violencia física. De ellas casi todas denuncian, pero sólo el tres por ciento, es decir, ocho mujeres, ratifican al final su denuncia.

"Las mismas usuarias no quieren ratificar la denuncia. Me da tristeza decirlo, pero sólo el tres por ciento de las que denuncian logran ratificar la denuncia, pese a todo el daño y el riesgo en el que pueden encontrarse", dijo Beatriz Galván Roque, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Lerdo.

Por ello, el Departamento Jurídico en el que se apoya el IMM busca que sean ratificadas las denuncias, lo que permite que se inicien procesos de investigación contra el agresor, además de que otorga seriedad al dicho de la mujer que sufre violencia permitiéndole a otros organismos intervenir en su protección.

"Si la mujer está en peligro de muerte, la sacamos a ella y a sus hijos", dijo Roque, quien aseguró que hay mucha desconfianza por parte de las mujeres en la Justicia o en las autoridades que la imparten, de ahí que muchas prefieran no denunciar, ya que consideran que no pasará nada o que las autoridades en realidad no trabajarán para garantizar su seguridad.

Aún así, la directora del IMM consideró importante la denuncia por ser lo que da la pauta a otras dependencias como la que preside o instituciones para coadyuvar en diversos procesos que tienen que ver principalmente con el bienestar de estas mujeres y el de sus hijos o familia.

En Lerdo existen diversos lugares del municipio donde se puede llevar de inmediato a una familia en riesgo, no obstante, el IMM dijo que se busca poder tener un refugio para mujeres en Lerdo, cuya ubicación no podrá ser revelada a ninguna persona por la propia seguridad de las usuarias o de las mujeres que han sido víctimas.

El siglo de torreón

Pocas ratifican la denuncia La mayoría no confía en la procuración de justicia: La mayoría no confía en la procuración de justicia: ⇒ De septiembre del año pasado a la fecha en el IMM se han atendido a 3 mil 934 mujeres. ⇒ De estas 3 mil 934 usuarias mil 475 son por violencia, tanto física, emocional, psicológica, patrimonial o económica. ⇒ La violencia psicológica equivale al 70% de los casos. ⇒ Un 20% de ellos, es decir, alrededor de 295 casos son por violencia física. Sólo el 3%, es decir, 8 mujeres ratifican al final su denuncia.

IMM. En el IMM se busca brindar apoyo psicológico, asesoría jurídica y de otro tipo a las mujeres.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...