Van 3 suicidios de niños en dos años

En los últimos dos años en Coahuila se han registrado al menos tres casos de niños que se han quitado la vida, hechos que han alertado a la sociedad. El más reciente, es el de una menor de 11 años originaria de Torreón.

El psicólogo Juan Eusebio Valdez Villalobos, explica que las causas de un suicidio son multifactoriales, pero por lo general existe un trastorno detrás de cada caso, por lo que descarta que el terminar con su propia vida sea una decisión, sino que lo considera una consecuencia del propio padecimiento.

"Muchas personas quieren comprarse la 'idea romántica' de que es una decisión, muchas veces es consecuencia de un trastorno, que puede ser del estado de ánimo que son las depresiones mayores, trastornos bipolares o puede ser incluso lo que son los trastornos de personalidad como son los depresivos o los limítrofe, que en los que las personas tienen picos de estados ánimos o muy eufóricos, pero también depresiones muy profundas", explica el psicólogo.

Pero reconoce que los casos del niño de ocho años que se suicidó en el 2015 y el de la menor de 11 años, son casos extraordinarios, ya que generalmente es en la adolescencia, entre los 14 y 15 años, cuando se empiezan a ver las tendencias de un trastorno, el cual se puede diagnosticar a los 18 años cuando la personalidad está cimentada.

"Estos casos son extraordinarios, pero esto no quiere decir que no se presenten síntomas en edades menores".

Entre las señales de alerta que suelen manifestar los suicidas son: que se aísle, que deje de hacer cosas que le provocaban felicidad, que baje de calificaciones, o simplemente que comience a hablar del suicidio."Muchas veces cuando hace esos comentarios lo toman a broma 'es parte de la adolescencia', no es parte de la edad, si lo está diciendo es por algo".

Es por ello que el especialista, asegura que tener bases sólidas, es decir, una base familiar fuerte, es importante para enfrentar cualquier problema o evento desagradable y evitar lamentables desenlaces.

"Las tragedias en el mundo siempre van a existir, pero si se tiene una base, es más fácil ver una solución", por lo que recomienda tener una relación cercana con los hijos, escucharlos.

"Si te tiene confianza cuando tenga problemas se va a acercar, para eso debemos estar atentos, tomarlo en cuenta, darle importancia a lo que hace; si su hijo se acerca es importante poner atención, muchas veces los padres son la última opción de los adolescentes… Si están desquebrajados sus cimientos, su base familiar, no hay confianza, sus padres son muy rígidos y no se puede comunicar con ellos, el día que le pase algo, lo más probable es que lleguen a este tipo de soluciones porque no encuentran salida".

Además de estar atentos a los cambios de conducta de los menores, el psicólogo pide no tener miedo a solicitar el apoyo de un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra para tratar este tipo de trastornos.

"La prevención es acercarse con los profesionales para que puedan retroalimentar sus dudas, y es romper ese tabú que se tiene hacia la enfermedad mental".

Investigan caso

La Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) abrió una investigación en torno al caso de la menor que se quitó la vida al interior de su vivienda el pasado 30 de junio, en la que revela que su familia abandonó el hogar.

Julián Vázquez, titular de la dependencia en la región Laguna, informó que la familia de la menor la conforman sus padres y dos hermanos. "La familia ya no se encuentra habitando en ese domicilio, nosotros vamos a continuar con las investigaciones que en términos generales es una familia aparentemente funcional", dijo.

Aclaró que el único fin que se persigue es corroborar si no existe omisión de cuidados para los otros hijos y sobre todo brindar el apoyo psicológico que pudieran requerir los familiares.

"Lo que pretendemos es evaluar sobre el estado emocional y de salud en los que se pudieran encontrar sus hermanitos y bien, dar la atención a la familia para que en un momento dado canalizarlo al Centro de Atención e Integración Familiar, y comenzar algún tipo de terapia para que superen el duelo". Dijo que podrían solicitar el apoyo de las autoridades de los municipios vecinos de Gómez Palacio y Lerdo para dar con el paradero de los familiares.

Por omisión

Elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio aseguraron a María, de 21 años, por el delito de omisión de cuidados.

María, fue detenida la tarde del miércoles, en la central de camiones de Gómez Palacio, luego de que algunos presentes observaran como agredía a sus dos menores hijos de 4 y 5 años, y dieran parte al personal de seguridad del lugar.

Los agentes pidieron el apoyo de Seguridad Pública y en una inspección, los elementos preventivos encontraron que María estaba drogada, por lo que la aseguraron y le retiraron a los menores, mismos que quedaron bajo resguardo del DIF.



