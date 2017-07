En promesa, abasto de agua en pipas

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







Aunque el Simas les "prometió" viajes diarios en pipas para llenar las cisternas y tinacos de sus viviendas, habitantes del segundo cuadro de la ciudad de Torreón se quejaron ayer de que a la mayoría de los colonos, no se les ha apoyado con el suministro del vital líquido.

Otra inconformidad, es que en algunos hogares como en el de Juanita Guzmán, hay presencia de larvas en la poca agua que ha llegado a salir de la tubería.

"Salieron de la tubería del agua, me di cuenta en la mañana, me asusté, les tomé video, cuando les puse cloro se vio el movimiento de las larvas, esto se puede convertir en un problema de salud por estar almacenando esa agua", expuso la señora.

Oportunamente, se dio a conocer en este medio que el Simas había reparado la bomba 41 ubicada en la Alameda que abastece de agua potable el primero y segundo cuadro de la ciudad. El viernes 23 de junio y según el organismo operador de agua, seguirían los problemas de baja presión durante unos 20 días en la zona Centro.

Se informó también que la capacidad del pozo mencionado no daba para más, luego de 35 años en operación y de un gasto de 45 litros por segundo ahora sólo es de entre 10 y 15 litros de manera intermitente.

Según el Simas, habrá que esperar a que entre en funciones el pozo que se perfora actualmente en la Plaza Madero. Además, el gerente del Simas Xavier Herrera Arroyo, dijo que "para aliviar en forma definitiva el problema de agua insuficiente para la zona Centro, se autorizó la perforación de un nuevo pozo ahí mismo en la Alameda Zaragoza...".

En ese entonces, también declaró que se apoyaría a los sectores afectados -primero y segundo cuadro de la ciudad- con agua en 15 ó 20 viajes diarios en pipas.

Cabe señalar, que una comisión de vecinos, se manifestó a las 8 de la mañana del pasado martes al exterior del Simas, para exigir una respuesta y demandar la falta de agua; portaron pancartas con leyendas como "Queremos agua para nuestras casas".

"Después de que fuimos a hacer el plantón, nos recibieron de Atención Ciudadana, mandaron a gente de Simas a checar la presión de agua, que sólo hay en la noche, la gente no duerme por estar agarrando el agua, pero empezó a escasear más, al grado de que ya no sale ni una gota. Su compromiso fue llenarnos con pipas a las personas que no tenemos agua, pero fue mentira, el Simas miente. Los Bomberos han venido sólo una vez y ya no volvieron".

"Estamos hartos, los invito a mi casa a ver que no tengo agua ni para bañarme, ni para cocinar, es una locura, pero el recibo no lo perdonan", dijo Francisco Jiménez, otro afectado.

Ayer mismo, los inconformes aseguraron que de no recibir una solución inmediata, planean el cierre de vialidades, debido a que hay mucha gente de la tercera edad que tiene dificultades para acarrear el vital líquido, además de que tienen que invertir dinero extra en al compra del agua potable.

4 LITROS De agua usan los vecinos para 'medio bañarse'.

Inconformes. En recientes días, los vecinos del segundo cuadro de la ciudad, acudieron al Simas a demandar la falta de agua. (ANGÉLICA SANDOVAL)

