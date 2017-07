Chocan a patrulla de la DSPM; dos policías resultan lesionados

La patrulla identificada como la número 35183 no presentó daños de consideración, no así el vehículo particular de la marca Chevrolet que presentó un golpe en la parte delantera. (ESPECIAL)

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Un par de elementos de la Policía Preventiva de Torreón resultaron policontundidos luego de que la unidad en que viajaban fuera chocada por alcance por un vehículo particular en calles de la Ciudad Industrial de Torreón.

Fue alrededor de las 16:00 horas que los mismos oficiales solicitaron apoyo al Sistema de Emergencia ya que habían sufrido un accidente de tránsito en la confluencia de las calles Aurelio Anaya y Joaquín Serrano de dicho sector industrial.

Al lugar acudieron varias unidades de la DSPM en apoyo de sus compañeros, así como paramédicos de Cruz Roja quienes atendieron a dos de los cinco elementos que viajaban en la unidad policíaca y que al recibir el golpe fueron lanzados contra los tubos de la misma.

La patrulla identificada como la número 35183 no presentó daños de consideración, no así el vehículo particular de la marca Chevrolet que presentó un golpe en la parte delantera.

Según el conductor de la patrulla, que no dio su nombre, circulaba por la Aurelio Anaya y al llegar al cruce con la Joaquín Serrano, realizó el alto total y fue cuando recibió el impacto en la parte posterior por parte de la unidad particular.

Los dos agentes aunque sólo resultaron policontundidos y sus golpes no son de gravedad, pidieron los llevaran a la clínica del ISSSTE en Torreón.

Por su parte, el conductor del Chevrolet quien era acompañado por una mujer declaró ante los peritos de Tránsito que el chofer de la patrulla se detuvo bruscamente y eso provocó el percance.

Los peritos de Tránsito elaboraron el croquis de accidente correspondiente mismo que fue puesto a disposición del Juez Calificador quien determinara la responsabilidad correspondiente.

Chocan a patrulla de la DSPM; dos policías resultan

Los daños fueron mínimos y según trascendió la patrulla no cuenta con póliza de seguro contra accidente vigente.



La patrulla identificada como la número 35183 no presentó daños de consideración, no así el vehículo particular de la marca Chevrolet que presentó un golpe en la parte delantera. (ESPECIAL)

Los dos agentes aunque sólo resultaron policontundidos y sus golpes no son de gravedad, pidieron los llevaran a la clínica del ISSSTE en Torreón. (ESPECIAL)

Etiquetas: Accidentes carreteros

Más de Policiaca

... Anterior Siguiente ...