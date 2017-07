Empresa química pasa las pruebas

SE INSTALARÁ EN DINAMITA PARA LA FABRICACIÓN DE CIANURO DE SODIO

La empresa Chemours cubrió todos los requisitos previos al inicio de la construcción de una planta para la fabricación de cianuro de sodio en el poblado Dinamita de este municipio, donde se descarta cualquier riesgo ambiental y de salud pública.

Con fecha ocho de mayo de este año, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expidió la autorización para el proyecto mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG03273, un documento de 39 cuartillas que incluye todas las condicionantes que debe atender la compañía, y a las cuales se dará seguimiento para que se cumplan los estándares internacionales con los que opera.

Esa misma instancia validó el estudio de riesgo y el programa de vigilancia ambiental, y aprobó el monto de la fianza con la que la empresa garantiza el cumplimiento de las condicionantes para minimizar los riesgos que pudiera implicar el proceso de fabricación del cianuro de sodio.

A la par, la delegación de la Semarnat en el Estado de Durango autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y el centro estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un certificado de no existencia de vestigios arqueológicos en el sitio que ocupará la planta.

Una vez en funcionamiento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encargará de vigilar que las cosas se hagan de acuerdo con las condicionantes que se establecieron en el impacto ambiental.

Con base en el cumplimiento de estos requisitos ante instancias del Gobierno federal, el Municipio expidió el permiso de uso de suelo que atiende los lineamientos del Plan Director de Desarrollo Urbano y Unidades de Gestión Ambiental (UGA's), mismo que fue aprobado por el Cabildo en la presente administración.

Además autorizó el dictamen de factibilidad de Protección Civil, que también establece condicionantes como el desarrollo de sistemas automatizados y de control redundantes, lo cual significa que en caso de presentarse alguna falla durante la fabricación, el proceso automáticamente se detiene por seguridad.

El Instituto Municipal de Ecología y Protección al Ambiente (IMEPA) dio su anuencia fijando como requisito la remediación del sitio donde se construye la planta, mediante la creación de un jardín de cactáceas con el cual se reponga la vegetación desértica que será desplazada con el proyecto.

El pasado 24 de junio se colocó la primera piedra de la planta productora de cianuro de sodio, la cual ocupará un terreno de 23 hectáreas ubicadas en el poblado Dinamita, municipio de Gómez Palacio. La norteamericana The Chemours Company invertirá 150 millones de dólares, creará mil empleos durante la construcción y 350 directos e indirectos una vez en operaciones.

El director de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, Luis Alfredo Rangel sostuvo que si este proyecto fue rechazado en Guanajuato no fue por el riesgo que representaba, sino porque consideraron que sumada a otras factorías que ya existen en esa entidad, sí elevaría el impacto ambiental en perjuicio de los habitantes.

En San Luis Potosí, la propuesta tampoco prosperó porque el municipio no socializó el programa y la empresa pidió que la Semarnat se desistiera del procedimiento que presentó para el estudio de impacto ambiental.

"Este desistimiento es el que ha desorientado a la opinión pública, porque no fue un rechazo de la Semarnat, sino el desistimiento de la empresa a desarrollar el proyecto en San Luis", refirió el funcionario.

El cianuro de sodio es una sal estable, un compuesto químico que se utiliza en la extracción de minerales metálicos como el oro y la plata, del que Chemours es el mayor productor mundial con prácticas de seguridad líderes en la industria y manejo seguro del producto.

La empresa es socio fundador del Código de Cianuro que regula este tipo de actividades a nivel internacional, y cuenta con plantas similares en Memphis, Tennesse en Estados Unidos, así como en Brasil, Bélgica y Japón.

La empresa emplea procesos automatizados en los que este componente no está en contacto con las personas, y el cual no representa riesgo alguno mientras no se mezcle con otros elementos como el amoniaco, sosa cáustica, gas o aire.

La compañía garantiza cero emisiones a la atmósfera y descargas a las redes hidrosanitarias, lo cual se tomó como válido y se ofrecieron todas las facilidades para su instalación, considerando la necesidad de inversiones y empleos en esta zona.

⇒ Estudio de impacto ambiental. ⇒ Estudio de riesgo. ⇒ Programa de vigilancia ambiental. ⇒ Cambio de uso de suelo en terreno forestal. ⇒ Certificado de no existencia de vestigios. ⇒ Dictamen de factibilidad de Protección Civil.

Sin riesgo. Instancias de gobierno descartan riesgo ambiental y de salud por la planta de cianuro de sodio en Dinamita.

